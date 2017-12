Bjørg Thorhallsdottir fikk fartsbot – forelsket seg i politimannen

Kunstner Bjørg Thorhallsdottir (42) fikk en sviende fartsbot i august. Det hindret henne ikke i å sjekke opp mannen som ga henne den.

Bjørg Thorhallsdottir er nyforelsket og snakker mer enn gjerne om det.

– Jeg har hatt mange kjærester før, men Johan er den beste og den fineste! Jeg har aldri vært så heldig før, sprudler 42-åringen – kjent som en av Norges mestselgende kvinnelige kunstnere.

Thorhallsdottirs kunst bærer preg av et liv rikt på både oppturer og nedturer i kjærlighetslivet. Hun har snakket ut i VG om sine mange brutte forhold.

Kjærester i rekordfart

Men nå er hun stormforelsket i politimannen Johan Benitez (36). Romansen fikk en svært spesiell start. Thorhallsdottir ble nemlig stoppet i fartskontroll på Alnabru i Oslo i slutten av august i år.

– En politimann på motorsykkel pekte meg inn til siden. Jeg stoppet og ble sittende i bilen mens han tok av seg hjelmen. Da tenkte jeg «Herregud, så kjekk han er!», forteller Thorhallsdottir til VG.

STORMFORELSKET: Bjørg Thorhallsdottir og Johan Benitez. Foto: PRIVAT



Han kom bort til bilen og ba henne om å bli med bort til motorsykkelen. Thorhallsdottir fikk en bot på over 9000 kroner, noe som betyr at hun var faretruende nær ved å miste førerkortet.

– Det første han sa til meg, med glimt i øyet og et smil om munnen, var: «Du kjører som et svin». Han forklarte nøye hvorfor tilstedeværelse i kjøresituasjon og riktig fart er viktig, men jeg tenkte bare på hvor nydelig han var.

Freidig sjekketriks



Thorhallsdottir godtok boten på stedet, men glemte ikke politimannen.

– Så jeg søkte ham opp på Facebook og sendte ham en melding. Jeg spurte hvor jeg skulle råkjøre for at han skulle komme og ta meg igjen, ler kunstneren.

I dag er hun ekstremt glad for at hun gjorde det. De to møttes på date rett etterpå, og siden har de tilbrakt hver mulige dag sammen med hverandre.

– Jo mer jeg blir kjent med ham, jo bedre blir det. Jeg så utstrålingen hans med en gang. Han er mer enn jeg noensinne kunne drømme om. Vi snakker samme språk og har like verdier.

FEIRER JUL SAMMEN: Bjørg Thorhallsdottir og Johan Benitez ble kjærester i rekordfart. Foto: PRIVAT

Endte opp naken på date



For Benitez var det ikke nødvendigvis det første møtet som betydde mest i denne sammenhengen, selv om han innrømmer at det var av det heller spesielle slaget. For ham var møte nummer to det store:

– Daten startet kl 15 og varte til neste dag. Jeg foreslo en tema-date om å være turist i egen by og trodde jeg hadde kontroll, smiler han.

– Men plutselig befant jeg meg naken på en massasjebenk. Det kan sammenlignes med å sitte bak rattet og plutselig befinne seg i bagasjerommet, sier han, og presiserer at det var et seriøst og proft massasjeinstitutt Thorhallsdottir tok ham med på.

Men det var bare begynnelsen på stevnemøtet:

– Vi var på kunstgalleri, besøkte en kreftsyk venn, var på kino, spiste indisk, var på bar og drakk en øl – og da vi var på vei hjem til meg, spaserte jeg like godt innom Rema og kjøpte en tannbørste, sier Benitez.

Nå planlegger de to å bli samboere.

– Jeg tror han flytter inn snart. Men først skal han feire jul med hele familien min og meg hos lillesøsteren min på Bygdøy. Det blir koselig, sier Thorhallsdottir, som selv bor på Ormøya i Oslofjorden.

LYKKEHAVEN: Bjørg Thorhallsdottir i sitt atelier i Sandvika. Foto: JAN P. LYNAU , VG

I høst har Thorhallsdottir vært på veiene med turneen «Lykkebobler», et humoristisk og musikalsk underholdningsforedrag, sammen med komikersøsteren Dora Thorhallsdottir (44) og sanger Helene Bøksle (36). På den aller siste forestillingen i Drammens Teater i september var politimannen med for å se sin nye kjæreste på scenen for første gang.

– Han syntes det var helt greit, men var litt redd for å gå ut i pausen når han visste at 500 damer kom til å speide etter ham. Men han sa at han var stolt over meg, smiler Thorhallsdottir.

Hun håper kjærlighetshistorien kan inspirere andre.

– Når man merker at det kan være kjærlighet, må man forfølge den og ikke være redd. Det verste man kan få, er et nei. Å møte noen som får det til å kile i hele kroppen, er ikke noe man opplever hver dag, sier Thorhallsdottir, som i ung alder ble enke og alenemor til en nå 14 år gammel sønn.

Kunstneren er for tiden aktuell med bøkene «Du er sterkere enn du tror» og «Magisk jul», som begge har vært på bestselgerlisten.

