Vil ha fengsel for Kristian Valen (43)

Aktor la ned påstand om 21 dagers ubetinget fengsel i ankesaken mot Kristian Valen fredag ettermiddag.

Valens forsvarer John Christian Elden la på sin side ned påstand om at komikeren og artisten frifinnes for trusler og forulemping av offentlig tjenestemann.

I Oslo tingrett ble Valen dømt til 21 dagers fengsel for trusler og forulempning av offentlig tjenestemann. Han ble også dømt for å ha båret en våpenkopi på et offentlig sted, noe som medførte inndragelse av våpenet.

Aktor Hacer Aydar sa at det burde legges vekt på at uttalelsene i saken ble publisert på en åpen, offentlig Facebook-profil med den gangen 90.000 følgere.

Dette, samt at politibetjentene som mente seg truet av Valen, måtte gjøre tiltak i hjemmene sine som å fjerne navn fra postkassene, er skjerpende omstendigheter.

Valen erklærer seg ikke skyldig på to punktene som omhandler trusler og forulemping av offentlig tjenestemann. Saken der han er dømt for ulovlig bæring av en våpenkopi på offentlig sted er rettskraftig, og kan derfor ikke ankes.

– Ikke troverdig

Aktor fastholdt at hun fant Kristian Valens forklaring lite troverdig. Valen skal tidligere ha forklart at han ønsket å takke politimennene som var avbildet og at han ønsket adressen deres for å sende blomster.

Fredag hevder Valen innlegget ble skrevet fordi han var desperat etter å få kontakt med samboeren sin, og at han håper politimennene kunne hjelpe fordi han oppfattet dem som sympatiske.

– Forklaringene hans og motstriden knytter seg til hvorfor han la ut Facebook-innlegget og kommentaren han har skrevet, og det knytter seg til at han har avgitt forskjellig forklaring på hvorfor han gjorde det til politiet, tingretten og i lagmannsretten, og det er derfor vi mener den ikke er troverdig, utdyper hun overfor VG.

Valens forsvarer avviste at dette dreide seg om trusler, og anbefalte istedet å gi Valen en bot dersom retten fant at uttalelsene var sjikane eller forulemping.

Han forteller at han ikke har hatt noen dialog hva gjelder forklaringen.

– Nei, han får gi den forklaringen han mener er riktig. Nå er det nok ikke det saken står og faller på her, her er det mer et spørsmål om hvilke utsagn som er framsatt og hvordan det går an å tolke det som en trussel, noe vi mener ikke er mulig, svarer Elden.

Valen var selv klar på at innlegget aldri var ment som en trussel, og kalte det «absurd» at det var blitt rettssak ut av det.

– Jeg har aldri i min villeste fantasi trodd at det skulle bli oppfattet som en trussel, sier Valen fredag.

– Det er veldig beklagelig hvis de har følt seg truet. Dette var et desperat rop om hjelp, forklarer han.

Valen om dommen: – Jeg tror dette er en bløff

– Sosial angst

Samboeren til Kristian Valen forklarte også sin versjon av hendelsene 5. februar. Etter forklaringen ba hun juryen om å tilføye noe. Hun får tillatelse under noe tvil fra lagdommer Elizabeth Baumann.

– Dersom noen mener Kristian fortjener en straff for et Facebook-innlegg som lå ute i noen timer, kan jeg garantere at det han har gjennomgått det siste året overgår enhver form for formell straff, forteller hun.

Kjæresten tar til tårene når hun prater om ubehagelige henvendelser som Valen angivelig skal ha fått både på gaten og i sosiale medier.

– Vi har fått sosial angst. Vi sover ikke, eller så sover vi på skift.

– Samlivet vårt er ikke det samme. Han har gått fra å være en veldig rolig person til å bli innesluttet på en melankolsk måte, avslutter hun.

Komikeren ble dømt til 21 dagers fengsel i tingretten. Fredag ble anken hans behandlet i Borgarting lagmannsrett.

Valen er tiltalt etter en episode hvor flere politifolk var i leiligheten hans som følge av et uhell hvorpå ambulansepersonell ble tilkalt. Han la ut et Facebook-innlegg som to politimenn oppfattet som truende.

Les: Politiet fant blodig jakke innenfor Valens dør

Bekymret for familien



En av politimennene som ble avbildet på Facebook-siden til Valen, som på det tidspunktet skal ha hatt i underkant av 90.000 følgere, forteller i lagmannsretten at han opplevde det som en klar trussel mot en polititjenestemann.

– En eller flere kunne ta den oppfordringen seriøst, noen kunne være psykisk ustabile. Når han kommer med en anmodning om adresse, så vet han ikke hvilke konsekvenser det kan få, forklarer politimannen.

Den andre politimannen som ble avbildet uttrykker samme bekymring.

Politiets innsatsleder sier som vitne fredag at Valen skal ha blitt gjort kjent med hvor samboeren skulle i ambulanse, og at han kunne følge etter i en taxi.

Valen selv hevder han ikke ble informert av politiet hvor hun ble ført, noe som ifølge ham skal ha fått ham til å skrive Facebook-innlegget.

FORSVARER: John Christian Elden la ned påstand om frifinnelse av Valen for trusler og forulemping av offentlig tjenestemann. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Ble oppfattet som kraftig beruset

Ayden sier også at forklaringen om hvor beruset Valen var den aktuelle kvelden, er endret. Valen hevder fredag at han ikke husker hvor mye han hadde drukket, men mener det kunne dreie seg om noen glass vin. Aktor påpeker at Valen i politiavhør forklarte at han hadde drukket 4-5 glass med gin tonic og flere shot med jägermeister.

Les også: Kristian Valen i kampuniform pågrepet på Aker Brygge med våpen

I tiltalebeslutningen står det at Valen ble oppfattet som kraftig beruset den aktuelle kvelden. Også to av politifolkene som var til stede forklarer i lagmannsretten av Valen ble oppfattet som kraftig beruset.

BA OM FENGSEL: Aktor Hacer Aydar la ned påstand om 21 dagers betinget fengsel for Kristian Valen. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Utlovet dusør for politi-info

5. februar i fjor fikk Kristian Valens samboer et kutt i armen fra en kniv etter det som beskrives som et uhell. Ambulanse blir tilkalt, og de ber om bistand fra politiet.

Skaden var av slik karakter at ambulansepersonellet mente hun måtte tas til legevakt for behandling, men hun ønsket ikke å dra uten samboeren i ambulansen.

Lest denne?: Kristian Valen flytter til utlandet etter MGP-finalen

Da saken var oppe i Oslo tingrett forklarte polititjenestemennene som var tilstede at på grunn av uklare omstendigheter ønsket de begges forklaring før de fikk være sammen.

Etter episoden samme dag dukket det opp et innlegg på Valens Facebookside. Her utlovet han en dusør på 10.000 kroner til den som kunne komme med informasjon om identitet og adresse på de to politifolkene som hadde vært hos ham, og som han også hadde lagt ved bilde av. Dette innlegget delte Valen på sin private profil.

Nede i kommentarfeltet under innlegget på denne profilen hadde Valen skrevet «neste gang tror eg de vil angre».