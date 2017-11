Kristian Valens (43) ankesak: – Et desperat rop om hjelp

Komikeren ble dømt til 21 dagers fengsel for trusler mot politiet i 2016. Fredag er anken hans oppe i Borgarting lagmannsrett. Der gikk aktor hardt ut mot Kristian Valen og hevder han har endret sin forklaring.

Kristian Valen ankom fredag morgen Borgarting lagmannsrett sammen med forsvarer John Christian Elden. Han ønsket ikke å la seg fotografere, noe han kan nekte, ifølge loven.

Valen om dommen: – Jeg tror dette er en bløff

I retten fredag sa aktor Hacer Ayden at Valens forklaring under ankebehandlingen strider imot den han ga i politiavhør etter hendelsen 6. februar hva gjelder hensikten med Facebook-innlegget.

Valen skal tidligere ha forklart at han ønsket å takke politimennene som var avbildet. Fredag hevder Valen innlegget ble skrevet fordi han var desperat over å få kontakt med samboeren sin, og at han håper politimennene kunne hjelpe fordi han oppfattet de som sympatiske.

– Det har aldri i min villeste fantasi trodd at det skulle bli oppfattet som en trussel, sier Valen fredag.

– Det er veldig beklagelig hvis de har følt seg truet. Dette var et desperat rop om hjelp, forklarer han.



Ayden sier også at forklaringen om hvor beruset Valen var den aktuelle kvelden, er endret. Valen hevder fredag at han ikke husker hvor mye han hadde drukket, men mener det kunne dreie seg om noen glass vin. Aktor påpeker at Valen i politiavhør forklarte at han hadde drukket 4-5 glass med gin tonic og flere shot med jägermeister.

I tiltalebeslutningen står det at Valen ble oppfattet som kraftig beruset den aktuelle kvelden.Komikeren er dømt for overtredelse av tre punker i straffeloven. Valen erklærer seg ikke skyldig i to punkter. Saken der han er dømt for ulovlig bæring av en våpenkopi på offentlig sted er rettskraftig, og kan derfor ikke ankes.

Utlovet dusør for politi-info

5. februar i fjor fikk Kristian Valens samboer et kutt i armen fra en kniv etter det som beskrives som et uhell. Ambulanse blir tilkalt, og med kommer også politiet. Skaden var av slik karakter at ambulansepersonellet mente hun måtte tas til legevakt for behandling, men hun ønsket ikke å dra uten samboeren i ambulansen.

Da saken var oppe i Oslo Tingrett forklarte polititjenestemennene som var tilstede at på grunn av uklare omstendigheter ønsket de begges forklaring før de fikk være sammen.

Etter episoden samme dag dukket det opp et innlegg på Valens Facebookside. Her utlovet han en dusør på 10.000 kroner til den som kunne komme med informasjon om identitet og adresse på de to politifolkene som hadde vært hos ham, og som han også hadde lagt ved bilde av. Dette innlegget delte Valen på sin private profil. Nede i kommentarfeltet under innlegget på denne profilen hadde Valen skrevet «neste gang tror eg de vil angre».

I tingretten ble Valen dømt for trusler og forulempning av offentlig tjenestemann. Han ble også dømt for å ha båret en våpenkopi på et offentlig sted, noe som medførte inndragelse av våpenet. Denne episoden skal ha funnet sted 17. september i fjor.

Dommen lød på 21 dagers fengsel med fradrag av 6 dager i utholdt varetekt. I tillegg ble Valen dømt til å betale 15.000 kroner i saksomkostninger.