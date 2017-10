NRK-journalist narkotikadømt

En tidligere ansatt i statskanalen ble i slutten av september dømt for oppbevaring av 635,92 gram kokain.

Ifølge dommen skal den tidligere NRK-ansatte ha blitt tilbudt 10.000 kroner for å oppbevare en bærepose som inneholdt over 600 gram kokain i to dager. Kun ti minutter etter å ha overtatt posen ble han imidlertid pågrepet av politiet.

Nå er han i tingretten dømt til ett år og ti måneders fengsel for grov narkotikaoppbevaring. Mannen tilsto ifølge dommen i første avhør med politiet og har senere erkjent straffskyld etter tiltalen.

Retten legger til grunn at den dømte mannen hadde sterkt behov for penger og at han trodde at han skulle bli tilbudt et annet type oppdrag da han møtte mannen som ga ham narkotikaen, for eksempel som dørvakt.

– Dommen taler for seg, og den er dessuten påanket, sier mannens forsvarer Trygve Staff til VG.

Forsvareren ønsker etter å ha forhørt seg med sin klient ikke å kommentere saken ytterligere.

Mannen ble ansatt som journalist i NRK tidligere i år, men har nå sluttet i jobben. Stillingen han fikk ble utlyst av NRK etter at han ble tiltalt.

I stillingsannonsen sto det at personer som ble innstilt til stillingen ville bli bedt om å fremlegge politiattest.

Ifølge dommen ba mannen om at deler av straffen skulle bli gjort betinget ettersom han hadde fått jobb i NRK.