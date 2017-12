Prins Philip takker av med spesielt bilde

Samme år som prins Philip (96) kunngjorde at han trekker seg tilbake fra offentlige oppdrag, markeres han med et spesielt maleri som understreker hans bånd til Danmark.

I mai ble det kjent at dronning Elizabeths mann, hertugen av Edinburgh, trekker seg fra sine offisielle plikter denne høsten.

Både dronningen og hennes gemal har kuttet ned på antall offentlige opptredener de siste årene. I fjor gjorde prins William like mange offentlige oppdrag som sin bestemor, 80, mens prins Harry hadde 86 dager med offisielle oppdrag i kalenderen, ifølge Telegraph . Hertugen av Edinburgh hadde 110 dager med offentlige opptredener i fjor, ifølge BBC.

I november hadde Elizabeth og Philip 70-års bryllupsdag, og for tiden kan TV-tittere verden rundt få med seg dramaserien basert på deres liv, Netflix’ «The Crown». De to første sesongene har så langt tatt for seg dronningens vei til tronen og tiden fram til hertugen fikk prinsetittel i 1957 og til deres tredje barn, prins Andrew, ble født i 1960.

Mandag ble dette nye portrettet, malt av den australskfødte kunstneren Ralph Heimans, avduket for offentligheten. I maleriet står prinsen i en korridor på Windsor Castle og er iført et lyseblått bånd – Danmarks høyeste utmerkelse – ridderordenen Elefantordenen.

Som vist i «The Crown» kom prins Philip fra dansk og gresk kongelig slekt før han giftet seg med den britiske tronarvingen. Dronning Victoria var oldemor til Philips mor, prinsesse Alice av Battenberg, og faren hans, prins Andrew av Hellas og Danmark, var barnebarnet til danske Christian IX som var konge fra 1863 til 1906. Også kong Harald, dronning Margrethe og dronning Elizabeth II er blant danskekongens etterkommere.

Korridoren hertugen er avbildet i fører til rommet der morens hans ble født i 1885.

Maleriet skal ifølge The Guardian stilles ut i Danmark, på museet på Frederiksborg slott, før det flyttes til London i 2018.

