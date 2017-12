Prins Harry, prins William og hertuginne Kate hedret brannofre

Flere medlemmer av den britiske kongefamilien, og Adele, var til stede under minnegudstjenesten for ofrene etter brannen i Grenfell Tower.

Torsdag ble det avholdt minnegudstjeneste i St. Paul’s Cathedral i London. Der hedret de ofrene i branntragedien som rammet London. 71 mennesker mistet livet da det begynte å brenne i en boligblokk om natten 14. juni.

Høyblokken Grenfell Tower har 120 leiligheter fordelt på 24 etasjer, og det bodde mellom 400 og 600 mennesker der da brannen brøt ut.

Ifølge The Telegraph hadde rundt 1500 mennesker møtt opp for å minnes de avdøde. Blant dem var også overlevende, pårørende, etterlatte og redningsmannskap.

Seremonien var interkonfesjonell, altså for flere religioner, og ble avholdt nøyaktig seks måneder etter brannen.

Foruten statsminister Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyn, var også flere medlemmer av kongefamilien til stede. Prinsen av Wales, hertuginnen av Cornwall, hertugen og hertuginnen av Cambridge og prins Harry hadde tatt turen for å hedre de avdøde.

Det har vært stor kontrovers i etterkant av brannen, som myndighetene har fått skylden for. Det skal ha vært flere innrapporteringer av dårlig elektrisk anlegg i bygget forut for brannen. Flere av de overlevende bor fremdeles på midlertidige overnattingssteder.

Enkelte familier hadde bedt om at de konservative kommunepolitikerne ikke skulle bli invitert til minnegudstjenesten, mens kommunestyremedlemmene fra Labour var invitert, ifølge Telegraph.

I etterkant av brannen arrangerte musikkmogulen Simon Cowell en artistdugnad til inntekt for de berørte.

Valget falt på en gammel Simon and Garfunkel-klassiker, «Bridge Over Troubled Water», som ble lansert med tittelen «Artists for Grenfell». Robbie Williams er i likhet med balladedronningen Céline Dion, rapperne Stormzy og WSTRN, Rita Ora og One Direction-stjernene Liam Payne og Louis Tomlinson med. Det er også James Blunt, Craig David, Leona Lewis og Paloma Faith.

Tidligere denne uken ble det kjent at prins Harry og forloveden Meghan Markle skal feire jul sammen med kongefamilen, noe som er et brudd på den kongelige tradisjonen. Markle var ikke til stede under minnegudstjenesten torsdag.