Prins Harry intervjuer Barack Obama i radioprogram

Tredje juledag kommer intervjuet hvor Storbritannias prins intervjuer USAs tidligere president.

Det bekrefter Kensington Palace på sin Instagram-konto.

Prinsen blir gjesteprogramleder i BBC Radio 4s sending 27. desember, og får altså storfint besøk av USAs tidligere president, Barack Obama.

Intervjuet ble ifølge Hello spilt inn i Toronto allerede i september, da de to var til stede på «Invictus Games», som er et multisport-arrangement prins Harry har arrangert. Arrangementet er til for skadede krigsveteraner, og startet i 2014. Prins Harry og Obama så ut til å komme godt overens da de satt sammen under en av konkurransene i Toronto i september.

I løpet av intervjuet kommer de to til å ta for seg flere temaer. Blant annet snakker de om en felles interesse, som er å bygge plattformer for den neste generasjonen av unge ledere. Obama skal også fortelle om sine minner fra dagen han forlot Det hvite hus, og om livet etter presidentjobben. Blant annet snakker han om planene han har for neste generasjons ledere gjennom stiftelsen Obama foundation.

De to prominente figurene har vært gode venner lenge. I mai var Obama på besøk hos sin venn i Kensington Palace, og diskuterte blant annet støtte til krigsveteraner, mental helse og miljøvern.

GODE VENNER: Prins Harry og Barack Obama kommer godt overens, her på Invictus Games i september. Foto: Mark Blinch , Reuters

Også i april 2016 gjestet Obama og kona slottet som en del av feiringen av dronning Elizabeths 90-årsdag. Da var det imidlertid lille prins George som stjal showet, da han fikk lov å våre oppe etter leggetid, i anledning det daværende presidentparets besøk.