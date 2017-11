Meghan Markle avbrøt prins Harry under frieriet

Da Prins Harry tidligere denne måneden gikk ned på kne for å fri til skuespiller Meghan Markle, fikk han så vidt bli ferdig.

Ett og et halvt år etter at prins Harry og Meghan Markle møtte hverandre gjennom en felles venninne, forlovet de seg en søndagskveld tidligere i november. Forlovelsen ble offentliggjort mandag, og i ett nytt intervju forteller det nyforlovede paret om et koselig og intimt øyeblikk, med kun de to til stede.

– Det var en utrolig overraskelse. Søtt, naturlig og veldig romantisk. I tillegg gikk han ned på kne, stråler Meghan Markle under et intervju med BBC mandag kveld.

– Selvfølgelig, skyter prins Harry inn.

Meghan var så ivrig på å si sitt «ja», at hun avbrøt prinsen under frieriet.

– Hun sa «kan jeg si ja, kan jeg si ja». Deretter klemte vi hverandre, og jeg måtte spørre om jeg kunne få gi henne ringen, ler prins Harry.

Kapret drømmeprinsen: Dette er Meghan Markle

Dyrket kjærligheten under stjernehimmelen

Paret møtte hverandre gjennom en felles venninne, som de mener helt klart hadde et mål om å «spleise dem».

FRIDDE HJEMME: I et intervju med BBC mandag kveld avslørte paret at prins Harry gikk ned på kne i deres felles hjem, og at det ble et intimt og fint øyeblikk. Foto: , AP

– Jeg ante ikke hvem hun var, og ble veldig overrasket da jeg gikk inn i rommet og fikk øye på henne. Jeg tenkte at jeg «nå må jeg trå til» for å ha best mulig sjanse, forteller prins Harry.

Amerikanske Markle hadde heller ingen anelse om hvem denne britiske prinsen var, og det eneste hun spurte venninnen om i før daten var om han var snill.

Under pressekonferansen tidligere mandag avslørte prinsen at han visste at hun var den rette første gangen de møttes. De to la straks planer om å møtes igjen.

– Jeg overtalte henne til å komme til Botswana. Der var vi i fem dager og campet under stjernene – virkelig helt for oss selv. Det var viktig for meg at vi skulle få muligheten til å bli ordentlig kjent med hverandre, forteller Harry.

Artikkelen fortsetter under bildet

FORLOVET: Prins Harry og amerikanske Meghan Merkle kunngjorde mandag sin forlovelse. Nå ser de frem til å jobbe sammen med saker de begge er opptatt av. Foto: Toby Melville , Reuters

De to forteller at de aldri har vært fra hverandre mer enn to uker, og at det med hans mange reisedager og hennes innspilling av TV-serien «Suits» bød på utfordringer.

At Markle ikke kjente han, gjennom mediene før de møttes, beskriver Harry som «forfriskende».

– Alt jeg har lært om han og om familien, er gjennom ham, så det har vært veldig naturlig, sier Markle.

Artikkelen fortsetter under videoen fra intervjuet med Sky News:

Ble hetset for etnisitet

Paret forteller at de fikk være i fred for medias søkelys i fem-seks måneder før boblen sprakk, og Markle forteller at det var først da hun forsto hvor stor interessen for den britiske kongefamilien er.

– Naivt som det høres ut, ante jeg ikke hva det var jeg bega meg ut på, forteller amerikaneren.

– Jeg forsøkte å advare henne så mye som mulig, men jeg tror begge ble veldig overrasket over reaksjonen vi fikk, sier Harry.

Prins Harry om Diana: – Et evig tomrom som aldri kan fylles

Skuespilleren, som er halvt afroamerikansk, fikk blant annet reaksjoner på etnisiteten sin etter at forholdet til den britiske prinsen ble kjent.

– Det tok litt motet fra meg. Det er synd at det er et slikt klima i denne verden, og at det skal fokuseres så mye på det. Jeg er stolt av hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Vi har aldri fokusert på det, forteller hun, og legger til at de lot være å lese både positiv og negativ omtale i mediene.

Artikkelen fortsetter under bildet

IKKE FORBEREDT: Prins Harry forteller at han har forsøkt å forberede Meghan på mediestormen, og på oppgavene som venter. – Jeg vet at hun velger meg, og jeg velger henne, og vi vil takle det som et team, sier prinsen. Foto: Chris Jackson , AFP

– Helt utrolig å møte dronningen

Om det har vært blandet mottagelse i folket, beskriver paret en annen situasjon hos sine respektive familier. Meghan har møtt både fars- og morssiden til prins Harry, og forteller at hun føler seg som «en del av familien».

– Det var helt utrolig å møte dronningen. Også gjennom Harrys øyne og se henne som hans bestemor. Hun er en utrolig kvinne, forteller hun.

– Til og med hundene hennes likte henne, legger Harry til.

Prins Harry: Sjarmerte barna i Lesotho

Markle har også møtt prins William og hertuginne Kate en rekke ganger, og sier de har vært en fantastisk støtte.

– Vi har også drukket te og hatt møter med min far, så vi har solid støtte i familien, sier Harry.

Fikk du med deg: Prins Harry er bekymret for kjærestens sikkerhet

Har Diana med på reisen

Paret forteller også at de ønsker å starte sin egen familie en gang i fremtiden.

DIANA I TANKENE: Forlovelsesringen er der belagt med diamanter fra prinsessen av Wales`smykkesamling. Foto: Matt Dunham , AP

– Ikke akkurat nå, men selvfølgelig. Vi tar ett skritt av gangen, og vil starte en familie i fremtiden, sier prinsen.

Prins Harry forteller at det er øyeblikk som dette som gjør det ekstra vanskelig at han

mor, prinsesse Diana, ikke er der. For at Diana skal være med dem på reisen er forlovelsesringen derfor belagt med diamanter fra Dianas smykkesamling. I tillegg har den diamanter fra Botswana – hvor de tilbrakte netter under stjernene i starten av forholdet.

– Jeg tror hun ville vært oppi skyene og hoppet opp og ned. De hadde nok blitt bestevenner. Jeg savner henne på dager som dette, men hun hopper nok opp og ned et annet sted, sier prinsen.