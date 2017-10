Avslører hertuginne Kates termin

Nå er det klart når det tredje barnet til Storbritannias prins William og hertuginne Kate er ventet.

At paret ventet barn på ny, ble kjent i september. Da valgte Slottet å gå ut med nyheten etter at hertuginne Catherine, kalt Kate, hadde måtet melde avbud på flere offentlige oppdrag på grunn av alvorlig svangerskapskvalme.

Det slet hertuginnen med også i sine tidligere svangerskap, før hun fødte prins George og prinsesse Charlotte.

Tirsdag gikk kongehuset ut med nyheten om at barn nummer tre er ventet i april, men hvilken dato holdt de for seg selv. For bare dager siden hevdet britiske medier at Kate hadde en så vidt synlig gravidkul på magen.

FAMILIEN: Prins William, hertuginne Kate og barna prins George og prinsesse Charlotte på en flyplass i Hamburg i juli. Foto: Christian Charisius , AP

Ifølge The Guardian har det britiske kongehuset ikke oppgitt hvor fødselen planlegges, men det antas at det blir ved den private Lindo-avdelingen ved St Mary’s Hospital i Paddington, der de to første barna er født.

SVINGTE SEG: Hertuginnen av Cambridge fikk seg en svingom med bjørnen Paddington da hun var på et veldedighetsarrangement på Paddington togstasjon på mandag. Foto: Jonathan Brady , AFP

Det kommende barnet vil bli det femte i arverekken til tronen, bak bestefaren pris Charles, faren prins William og sine to søsken. Først i 2012 ble det vedtatt ved lov at kvinner og menn hadde lik arverett i Storbritannia. Hertugen og hertuginnen giftet seg i 2011.

Det britiske prinseparet har vært nøye med å skjerme barna for pressen. I 2014 sendte de ut et advarende brev til en fotograf som angivelig hadde forfulgt sønnen og hans barnevakt. Først da prinsen begynte i barnehage i januar fikk pressen de første bildene av ham.

I september begynte prins George på førskolen på Thomas’s Battersea i London. Da var det pappa som fulgte ham til første skoledag. Kun én fotograf og én journalist hadde fått tilgang til skolen på den viktige dagen.

