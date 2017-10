Kongebiografi hyller Slottets åpenhet om bruddet

Da prinsesse Märtha Louise og Ari Behn gikk fra hverandre i august 2016, viste kongehuset en usedvanlig åpenhet rundt det som skjedde.

Åpenheten rundt ekteskapsbruddet er et av temaene i den oppdaterte kongebiografien «Kongen. Harald V av Norge» som kommer på Cappelen Damm forlag i disse dager.

Forfatter Per Egil Hegge vier et helt kapittel til åpenheten, som han skriver ikke er vanlig i kongehus utenfor Norge.

Også TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland synes at den norske kongefamilien og Slottet fortjener honnør for måten bruddet mellom prinsesse Märtha Louise og Ari Behn ble gjort kjent på.

Uvanlig blant kongelige



– Ikke minst var utformingen av pressemeldingen forbilledlig med sitater både fra prinsessen selv og fra hennes foreldre om at dette slett ikke var lett for dem, sier Totland.

Han tror at vår kongefamilie kan ha lært av parallelle situasjoner i andre kongehus, både på godt og vondt.

– Det ble for eksempel fra kongefamiliens side sagt svært lite om følelser da prins Joachim og prinsesse Alexandra av Danmark gikk fra hverandre i 2004. Og om mulig enda mindre da prinsesse Madeleine brøt forlovelsen med Jonas Bergström noen år senere. Ja, faktisk var det vår egen kong Harald som kom med den mest befriende uttalelsen ved den anledning: «Det er jo bedre at det kom til brudd nå enn senere…» sier Kjell Arne Totland.

I pressemeldingen som kom fra det norske kongehuset den 5. august 2016, uttalte prinsesse Märtha Louise åpenhjertig:

«Livet går ikke på skinner. Det har både Ari og jeg erfart. Men aller tydeligst blir det nå, når livet har gjort noen krumspring vi aldri hadde sett for oss. I disse dager går nemlig vi to fra hverandre. Vi avslutter ekteskapet, men forblir sammen i foreldreskapet.»

Kongeparet om bruddet



Heller ikke kong Harald og dronning Sonja – morfar og mormor – la skjul på den smerten som rammer flere generasjoner når slike brudd skjer:

«Det er mange som berøres når et ekteskap går i oppløsning. Det er vondt og trist – også for oss som står rundt. Vi er glad i Ari og er takknemlige for alt vi som familie har opplevet sammen. Vi vil ha et godt forhold til Ari også i fremtiden» uttalte de i pressemeldingen som ble sendt ut fra Slottet.

KONGEPARET: De var også åpne om smerten. Her er de fotografert ni månder senere, i 80-årsdagene. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Skyldfølelse

Märtha Louise var helt åpen om bestrebelsene på å redde ekteskapet, skriver Per Egil Hegge i kongebiografien.

«Det er usigelig trist for oss begge å oppdage at veien videre ikke går sammen på den måten den pleide. Vi har som så mange andre vokst fra hverandre – til steder vi ikke lenger møtes som vi gjorde før. Det er forferdelig å oppleve at det ikke er noe mer vi kan gjøre. At vi har prøvd alt over lang tid, og at vi likevel ikke kan møtes der vi gjorde før, gjør det umulig for oss å fortsette.

Vi føler skyld fordi vi ikke lenger klarer å skape den trygge felles havnen barna våre fortjener. Men vi håper og tror at vi skal klare å holde fast på vennskapet gjennom det som nå ligger foran oss. Vi ber om og håper at vi får ro i denne sårbare prosessen. Barna trenger tid til å fordøye, sørge og finne nytt fotfeste – hver og en for seg. Vi er bare mennesker vi òg.»

Frampek: Ari Behn på sosiale medier dagen før bruddet ble offentliggjort: «Let go»

Delt foreldreskap

Etter at de gikk fra hverandre har Märtha Louise og Ari Behn hatt delt omsorg for de tre barna. Hun har beholdt boligen i Lommedalen, og han har kjøpt nytt hus i nærheten.

Også etter at bruddet ble offentliggjort i en pressemelding fra Slottet, har de to vært åpne om smereten.

Märtha kalte bruddet for «et helt åpent sår» da hun snakket ut om det i en video som ble publisert av hennes mye omtalte «engleskole» Soulspring i slutten av augst i fjor.

Og nesten ett år etter bruddet uttalte Ari Behn i et intervhju med Magasinet i Dagbladet, blant annet:

«Det er en enorm forandring i livet mitt. Man kan sammenlikne det med et dødsfall. Jeg føler at jeg dør hver dag.»

Godt planlagt

Selv om TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland berømmer at det ble vist følelser helt fra første stund, ser han klart at ingen ting ble gjort tilfeldig.

– Ved å være så åpne og ærlige om bruddet som de var, unngikk kongefamilien det aller meste av spekulasjoner. Ved å la pressemeldingen inneholde mer enn bare «kalde fakta» kom de mulige spekulasjoner - og rykter - i forkjøpet. Samtidig kom de mediene litt i møte.

– Det er ingen tvil om at det hele var svært nøye planlagt, og ikke minst timet, til slutten av sommerferien, sier han.

Hverken Slottet eller Ari Behn har svart på VGs henvendelser med spørsmål om åpenheten rundt ekteskapsbruddet.