Kong Harald: - Ryktet om min bortgang er betydelig overdrevet

I velkomsttalen til stortingsrepresentantene på Slottet i kveld, spøkte kong Harald med NTBs feilutsendte melding om hans bortgang.

– Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrevet – selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått ut av tiden her i kveld, er nok elgen vi snart får servert, sa kongen da han ønsket stortingsrepresentantene velkommen til den årlige gallamiddagen på Slottet.

I år som i fjor, er hovedretten på stortingsrepresentantenes tallerkener elg som kongen har skutt selv.

Etter det VG erfarer var kongen på jakt akkurat den dagen Norsk Telegrambyrå ved en stor glipp kom til å sende ut meldingen om at Norge var i sorg og at kong Harald V var død til flere av landets redaksjoner.

Kongen var ikke død

Dette var om formiddagen den 26. september. Tre minutter senere sendte nyhetsbyrået ut en ny melding om at NTB trekker melding om at kongen er død

I ettertid viste det seg at glippen hadde skjedd i forbindelse med at den ferdig skrevne nekrologen – som NTB har liggende om mange kjente personer – skulle oppdateres.

NTB beklaget på det sterkeste, mens slottet lattermildt kunne bekrefte at kongen var i fin form.

Humoristisk

Fin form var han også i kveld, da han i kjent stil fikk gjestene til å humre seg gjennom velkomsttalen.

Som da han fortalte om Trysil-Knut-prisen dronning Sonja mottok tidligere i år.

Lokalavisen spurte juryen om begrunnelsen for deres valg. Komitemedlemmet trakk da resolutt frem følgende: «Jeg vil berømme dronning Sonja for håndteringen av kong Harald.»

– Dette må jeg bare slutte meg aller hjerteligst til, sa kong Harald i talen.

Fornybar energi

Kong Harald var også innom «det grønne slottet» i talen.

– Jeg vil særlig trekke frem ett tiltak; heisen vår i Nordre fløy. Fra å være en ganske vanlig liten heis, har den blitt en strålende kilde til fornybar energi. Den produserer faktisk strøm når vi kjører nedover. Oppover går den for egen maskin, og energioverskuddet går inn i driften av Slottet. Det er Kronprinsessen som leder miljøarbeidet her på huset. Dersom dere begynner å se litt dårlig utover kvelden, er det ikke nødvendigvis synet som svikter. Det kan være at det bare skyldes naturlige svingninger i belysningen – siden min kjære svigerdatter muligens tar seg en tur med heisen.

Historiske linjer

Kongen trakk også historiske linjer i talen, og viste til hva kong Olav sa i den samme salen under middagen for stortingsrepresentanten i 1983:

«Å redusere arbeidsledigheten, å minske spenning og å begrense forurensing er i dag tre av de viktigste mål for politikere i alle verdensdeler.»

– Akkurat det samme kunne vi sagt i dag. Menneskers søken etter arbeid har fått ny aktualitet når vi trer inn i en tid med kunstig intelligens. Verden synes dessverre å være mer preget av spenning og splittelse enn av samarbeid. Og klimaendringene er hver dag nærværende – senest under storflommen på Sørlandet.

Vi har alle en stemme og et språk. Når vi møtes og snakker med hverandre, kan vi sammen skape store ting – og i fellesskap løse våre utfordringer. Det er vi mennesker som avgjør vår egen fremtid. Dikteren fra Lom, Tor Jonsson, skrev: «Å leva er å vere det store som ein er», sa kongen.





