Ti kostymer som vakte oppsikt

Siv Jensens indianer-kostyme har skapt debatt. Hun er ikke den eneste som har satt sinnene i kok med utkledning.

Fredag hadde Finansdepartementet utkledningsfest. Da finansminister Siv Jensen la ut et bilde av seg selv ikledd et urfolk-kostyme, ble det bråk.

Sametingspresident Aili Keskitalo karakteriserte kostymevalget som «smakløst». Og mandag fulgte skuespiller Ulrikke Falch opp med en kronikk i VG der hun kritiserte Jensen.

Jensen er imidlertid ikke den første som får oppmerksomhet for valg av kostyme. Vi har samlet ti andre profiler som har skapt debatt med kontroversielle utkledninger.

1. Chris Browns kostyme-kontrovers

Stjerneartisten Chris Browns karriere har vært fulgt av kontroverser. I 2012 var det på grunn av et kostyme.

I forbindelse med en Halloween-fest publiserte Brown et bilde på Instagram, der han og en gjeng kamerater var utkledd som medlemmer av en islamistisk terrororganisasjon.

Løs-skjegg og falske skytevåpen var ingredienser i utkledningene som vakte oppsikt.

KONTROVERSIELL: Chris Browns karriere har vært fulgt av kontroverser. Her er han avbildet i 2016. Foto: Danny Moloshok , Reuters

2. Måtte beklage Nazi-uniform

Paul Hollywood er en engelsk kjendiskokk. Tidligere i år fikk han imidlertid oppmerksomhet for helt andre ting enn kokkekunst. Da publiserte The Sun et bilde fra en kostymefest i 2003. Der var Hollywood ikledd en Nazi-uniform.

Han var raskt ute med å beklage etter at bildet ble publisert, men sa at utkledningen spilte på en britisk komiserie fra andre verdenskrig.

3. Prins Harrys nazi-uniform på forsiden

Også prins Harry har skapt oppstandelse med Nazi-utkledning. I 2005 prydet en Nazi-utkledd Harry på fest forsiden av The Sun.

– Jeg er veldig lei om jeg fornærmet noen. Det var et dårlig valg av kostyme, og jeg beklager, sa prins Harry.

FØRSTESIDESTOFF: 13. januar 2005 prydet prins Harry og hans Nazi-uniform forsiden av den britiske tabloidavisen The Sun. Foto: Ho , Reuters

4. Urfolk-kostyme skapte debatt

Siv Jensen er definitivt ikke den første i historien som har tenkt tanken om å kle seg ut i urfolk-kostyme. Paris Hilton gjorde det samme i 2010 – og også da ble det oppstandelse.

Noen mente at kostymevalget var krenkende overfor urfolk, mens andre mente at dette var en overreaksjon.

5. Utkledd som hinduisk gudinne

Den tyske supermodellen Heidi Klum har arrangert en rekke store Halloween-fester. En av de mer minneverdige, var i 2008.

Klum bestemte seg for å dra skikkelig til. Hun stilte opp utkledd som Kali, en gudinne innenfor hinduismen. Den religions-inspirerte utkledningen falt ikke i smak hos alle.

KLUM-SETE: Heidi Klum vakte oppsikt med dette kostymet i 2008. Foto: Evan Agostini , AP

6. La seg flat etter mørk ansiktsmaling

Skuespiller, artist og danser Julianne Hough lot seg inspirere av TV-serien «Orange Is the New Black» foran halloween i 2013.

At hun valgte å kle seg ut som karakteren Suzanne Warren, kjent som «Crazy Eyes», førte imidlertid til reaksjoner. Hough brukte mørk ansiktsmaling for å ligne på karakteren. Etterpå la hun seg flat.

– Jeg innser at kostymet var fornærmende, sa hun.

7. Sto på scenen som Oprah

Samme år brukte også en norsk profil ansiktssminke som en del av et kostyme. Komiker Else Kåss Furuseth var på scenen under TV 2s høstlansering for å lansere sitt nye talkshow. Med mørk ansiktsmaling sto hun utkledd som den amerikanske talkshowdronningen Oprah Winfrey.

OPRAH-UTKLEDNING: Komiker Else Kåss Furuseth, her under en artistdugnad for flyktninger i 2015. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

8. Brukte lys ansiktsmaling

Det går andre veien også. Den amerikanske skuespilleren og TV-personligheten Nick Cannon lagde en karakter for en videoserie.

En del av utkledningen var lys ansiktsmaling.

9. Kjørte rundt i Nazi-uniform

Keith Moon var trommeslager i rockebandet «The Who». Han var også kjent for sine spesielle påfunn. Et av disse kom i 1970, da han og artisten Vivian Stanshall var iført Nazi-uniform i forbindelse med en fotoseanse.

Duoen syntes åpenbart at det var morsomt å gå rundt i kostymet, for de bestemte seg for å dra ut på byen uten å ta det av. De bestemte seg faktisk for ikke å ta det av på nesten en uke, og de skal til og med ha leid en åpen Mercedes de kjørte rundt i gatene med. Oppvisningen ble ikke akkurat godt mottatt.

PÅFUNN: Keith Moon var kjent for sine påfunn. Her kledde han seg ut som tidligere tyske politiker og øverstkommanderende for Luftwaffe Hermann Göring i forbindelse med en filmpremiere. Foto: , AP

10. Stjernepar som cowboy og indianer

Stjerneparet John Legend og Chrissy Teigen kledde seg i 2008 ut som cowboy og indianer. I 2015 uttalte Chrissy Teigen seg om kostymevalget som vakte flere reaksjoner.

– Jeg tenkte at det var søtt, men nå tenker jeg at jeg aldri ville gjort det igjen, sa hun.