Sia kom paparazzifotografen i forkjøpet med nakenbilde

Den australske superstjernen mottok et skjermdump fra noen som ble tilbudt nakenbilde av henne mot betaling. – Spar pengene deres, her er det gratis, skriver hun på Twitter.

Sia Furler, som er mest kjent under bare fornavnet sitt, er også kjent for å være svært mediesky, og holdt i en årrekke ansiktet sitt skjult fra omverdenen. Tirsdag dukket det imidlertid opp et bilde av Sia helt avkledd – på hennes egen Twitter-konto.

Bildet er en skjermdump av noe som angivelig er en melding fra en paparazzifotograf som hevder at det finnes ytterligere 14 bilder av samme kaliber. Avsenderen av meldingen tilbyr bildet i full fokus og uten vannmerke mot betaling.

Under bildet skriver Sia at noen «tydeligvis prøver å selge nakenbilder av meg til fansen min».

– Spar pengene deres, her er det gratis, fortsetter billedteksten.

Artisten får nå mye støtte og hyllest på Twitter. Blant dem som jubler for Sia er artistkollega Sara Bareilles:

Det har vært flere tilfeller hvor nakenbilder er blitt spredd på sosiale medier. Robert Kardashian skapte mye oppstandelse da han i sommer spredte nakenbilder av eksen sin Blac Chyna.

Et par måneder senere ble nakenbilder av Justin Bieber spredt på den hackede kontoen til ekskjæreste Selena Gomez.

I 2014 ble et stort antall kjente personer hacket, hvorpå en rekke nakenbilder ble spredt på internett. Blant ofrene var Jennifer Lawrence, Rihanna og Kirsten Dunst. Det førte til FBI gikk i gang med å etterforske saken.

Danske Emma Holten fikk mye oppmerksomhet i fjor etter å ha stått fram med sin historie om spredning av nakenbilder. Hun bestemte seg for å ta tilbake kontrollen, noe som resulterte i prosjektet «Samtykke» hvor hun tok nye nakenbilder hun selv publiserte.

Også den norske bloggeren Anna Rasmnussen valgte en lignende strategi som Sia da nakenbilder av henne angivelig skal ha kommet på avveie etter at Snapchat-kontoen hennes ble hacket. Hun la selv ut sladdede versjoner av bildene på bloggen for å komme hackerne i forkjøpet.