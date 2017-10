Ne-Yo (38) venter sitt fjerde barn

R&B-artisten venter sitt andre barn med modellkona Crystal Smith (28).

– Dette var definitivt ikke med i planen og vi forsøkte ikke i det hele tatt, sier den kommende firebarnsmoren til E!.

Hun forteller at de er veldig opprømte over graviditeten, og gleder seg til å ta imot sitt nye barn.

Paret har sønnen Shaffer Chimere Smith Jr. sammen, som er oppkalt etter Ne-Yo. Sønnen fikk de én måned etter at de giftet seg i Los Angeles i april i fjor. Ne-Yo har de to barna Mason Evan og Madilyn Grace fra et tidligere forhold.

Saken fortsetter under VG-intervjuet med Ne-Yo fra 2012.

De forteller at de fortsatt ikke vet kjønnet på deres ufødte barn, men at de håper på en jente.

– Maddie har spurt et par ganger for en lillesøster siden SJ ble født (Shaffer Shimere Smith Jr. journ.amn.), så vi krysser fingrene, sa paret til kanalen.

De avslører også at de har et par babynavn på lur allerede, uten å røpe de.

Smith forteller at hun er i god form, og foreløpig ikke har opplevd noen morgensyke.

– Jeg har faktisk ikke vært syk i det hele tatt. Men jeg har «cravings»! Alt jeg vil ha er rå østers og steik. Noe som siden jeg ble vegansk har ødelagt dietten min totalt, men så lenge vårt lille mirakel får all den næringen det trenger, vil jeg spise alt kjøttet i verden, sier den vordende moren.

Paret delte også nyheten om graviditeten på Instagram: