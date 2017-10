Jan Thomas har fått kjæreste

Til Se og Hør bekrefter stylist Jan Thomas at han har funnet kjærligheten i Mexico.

Det nye paret skal ha møttes i sommer i Puerto Vallerta i Mexico da Jan Thomas (50) var der i to måneder.

Ifølge Se og Hør heter nordmannens utkårede Ramiro Ricon Ledezma og er 30 år. Han er arkitekt og har også jobbet som modell.

– Jeg kan bekrefte at jeg ikke lenger er singel, sier Jan Thomas til kjendismagasinet, som også har bilder av de to på kjærestetur i Stockholm.

Jan Thomas var tidligere gift med Christopher Mørch Husby (28), men de skilte seg for to og et halvt år siden.

RØD LØPER: Jan Thomas og Cecilie Krogh Sundbø på premierefest for «Jævla homo» i september. Foto: Odin Jæger , VG

I sommer ankom stylisten VG-lista med Rune Haraldsen, som ifølge Se og Hør var «en ny flørt».

Til VG hevdet Haraldsen da at de to hadde flørtet i flere år, men at de ikke hadde planer om å definere seg som noe mer enn det.

Tidligere i høst ble det klart at Jan Thomas er blant deltakerne i den kommende kjendissesongen med «71 grader nord», etter å tidligere ha takket nei sju ganger.

– Men da jeg rundet 50 i julen, fikk jeg en åpenbaring om at jeg ikke skal være så rigid på rutiner og full av redsel, sa han til VG om valget om å bli med i denne runden.

