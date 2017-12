Ed Sheeran hedret for sin musikkinnsats

Den britiske superstjernen Ed Sheeran har blitt tildelt den britiske imperieordenen av Storbritannias prins Charles.

Den 26 år gamle artisten tok imot prisen på Buckingham Palace torsdag. Han hedres av prins Charles for sin innsats innenfor musikk og veldedighet, skriver BBC.

I går ble det også kjent at superstjernen er den mest streamede artisten i 2017.

Fikk du med deg: Sheeran saksøkt - igjen

Under samtalen med Prince Charles fortalte Sheraan at han skulle videre til New York etter seremonien for å holde konsert. Det skal ha imponert prinsen.

– Han spurte om jeg fortsatt selger mange plater, og jeg fortalte ham at jeg har en konsert i New York i morgen. Han ble overrasket over at jeg skulle reise dit rett etter seremonien, forteller artisten.

Les også: Sheeran slettet Twitter-kontoen

Under sin tale snakket 26-åringen om sin bestefar Bill, skriver Metro.

– Vet du hva jeg elsker? Min bestefar var en slik rojalist, og han hadde mange minnemynter. Han døde også på denne dagen for fire år siden, så det er faktisk bare en fin sirkel av ting. Jeg tipper at han ville ha blitt veldig stolt, sa Sheeran.

Sheeran i stort VG-intervju: – Jeg hater sosiale medier

Superstjernen opplyser at han ikke ble spurt om å synge under bryllupet til Prince Harry og Meghan Markle mai neste år, til tross for at han hadde tilbudt seg selv å gjøre det.