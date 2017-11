Brudd for Ida Fladen (31)

Etter over to år er det slutt mellom programlederen og Emilie Nicolas-bassist Anders Opdahl.

Det bekrefter Fladen til VG. Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere. Årsaken til bruddet er derfor ikke kjent.

Fladen og Opdahl ble et par sommeren 2014. De to møttes under en konsert med Birkelunden Mannskor der Opdahl synger. Han er også bassist og produsent for Emilie Nicolas.

Ida Fladen slo gjennom som programleder for «Prosjekt Perfekt» på NRK3. Hun har siden vært programleder for «Idol Jr.» og hatt sitt eget TV-program – «Happy Go Lucky».

I serien utforsøker hun sine egne erfaringer med angst og depresjon.

