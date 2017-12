Katy Perry-fan arrestert: – Vil gjøre hva som helst for å være med henne

En besatt Katy Perry-fan skal ha blitt arrestert og fått ordre om å holde seg unna superstjernen.

Den 37 år gamle mannen, Pawel Jurski fra Polen, måtte møte i retten i Miami etter å ha forfulgt og truet superstjernen Katy Perry gjentatte ganger, melder TMZ.

Mannen risikerer fengselsstraff for å ha forfulgt og kommet med trusler mot superstjernen. Han vil også bli siktet for mindre alvorlige lovbrudd som løsgjengeri og for å ha motsatt seg arrest.

Les også: «Jeg gjorde mye mer enn å kysse en jente»

Mannen skal ha prøvd å komme seg inn i et sikkerhetsområde på artistens konsert på American Airlines Arena i Miami, onsdag kveld. Der ble han stoppet av sikkerhetsvakter og videre overlatt til politiet som arresterte han.

Selv er Katy Perry besatt av Lolita:

Ifølge politirapporten har mannen vært tilstede på minst seks av Katys konserter i løpet av de siste 20 dagene. Han skal også ha forsøkt å komme i kontakt med henne under alle showene han har vært tilstede.

Da politiet skal ha spurt om mannen var villig til å skade artisten for å oppnå kontakt, skal han ha svart:

– Jeg gjør hva som helst for å være sammen med Katy Perry.

Les også: Katy Perry tilgir Taylor Swift i pop-krangel

Mannen skal også ha fortalt politiet at han under et opphold i Chicago, fulgte etter artisten da hun var på vei til en restaurant for å overraske henne.

Superstjernen, som er den mest fulgte personen på Twitter, og har nådd over hundre millioner følgere, har ikke selv kommentert situasjonen.

Katy Perry ble for het for «Sesame Street»: