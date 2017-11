Kjempeinteresse for Karpe Diem-film: – Aldri sett noe lignende

Da billettene ble lagt ut onsdag morgen brøt systemet til Nordisk Film sammen.

Denne uken slapp Karpe Diem traileren til den kommende filmen «Adjø Montebello». Filmen skal vises på norske kinoer i desember. Kinobillettene ble lagt ut to dager senere, og programdirektør i Nordisk Film, Christin Berg, forteller at det var så stor pågang at billettsystemet brøt sammen.

– Vi har ikke sett noe lignende. Dette er veldig morsomt, fansen er enormt dedikerte og trofaste, og det Karpe gjør er veldig bra, sier hun til VG.

Solgte bedre enn «Star Wars»

I løpet av et døgn var det solgt over 10.000 billetter. Berg forteller at til den nye «Star Wars»-filmen, som kommer i desember», tok det seks dager før like mange billetter var solgt i forsalget.

– Det er en morsom sammenligning fordi det er en film som folk venter på i årevis og står i kø for å få billetter til, forteller hun.

De fleste billettene er solgt i Oslo, men Nordisk Film har kinoer over hele landet. Som følge at trøkket er det satt opp flere forestillinger, og på flere kinoer. Colosseum kino i Oslo ble fylt opp med én gang, og fredag er alle kveldsforestillingene de fire dagene filmen skal gå fulle.

– Vi hadde forventet bra trøkk, men det ble enda større enn vi trodde eller hadde håpet på, sier Berg.

– Filmen er ikke ferdig

Daglig leder i Eufora, som distribuerer filmen, Vibeke Skistad, forteller at de på forhånd ikke hadde noen anelse om hvordan salget ville utarte.

– Det er et prosjekt som er veldig annerledes enn alt annet. Vi ante ikke hvordan dette ville gå. Filmen er ikke ferdig, ingen har sett den. Det er stor interesse fordi Karpe er store, sier hun.

Ifølge Skistad har rundt 150 kinoer over hele landet satt opp forestillinger av «Adjø Montebello. Det inkluderer nesten samtlige.

– Det viser at gutta har et så enormt stort nedslagsfelt.

Selv om hun innrømmer at det var skepsis rundt hvor godt filmnyheten ville bli mottatt hva gjelder salg, forteller hun at de aldri var i tvil om at det skulle bli vellykket.

– Vi har aldri vært i tvil om at den ikke skulle floppe, sier Skistad.

Til VG tidligere i uken fortalte duoen selv, Chirag Patel og Magdi Ytreeide Abdelmaguid, at filmen er en avslutning på det de startet med albumet «Heisann Montebello». Filmen tar utgangspunkt i de utsolgte konsertene i Oslo Spektrum i vår, men det er mer enn en konsertfilm.

– Det er ikke en dokumentar. Det er åpenbart ikke en spillefilm. Det er heller ikke en tradisjonell konsertfilm, sa Chirag.