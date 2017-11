Karpe Diem lager film: – Vi hadde lyst til å utfordre grensene

Karpe Diem går til filmen når de skal avslutte sitt «Montebello»-prosjekt - for å beskrive sine følelser så ærlig som mulig.

Da «Heisann Montebello» ble sluppet i 2015 skapte Karpe Diem mye debatt og kontrovers som følge av politiske og sterke budskap, særlig rettet mot flyktningdebatten og nettroll-fenomenet. Litt over to år senere runder Chirag Patel og Magdi Ytreeide Abdelmaguid det av med kinofilm over hele landet.

– «Adjø Montebello» er avslutningen der alt vi har gjort, lagd og følt de siste årene møtes og smelter sammen til avslutningen. Med masse ny musikk, forteller Chirag til VG.

– Ikke tradisjonell konsertfilm

I vår solgte rapduoen ut tre konserter i Oslo Spektrum, noe få norske artister har gjort tidligere. Nå står avslutningen til prosjektet på trappene til over 100 kinosaler landet rundt, med nettopp konsertene som utgangspunkt. Men noen sjanger sliter Chirag og Magdi å definere.

– Det er ikke en dokumentar. Det er åpenbart ikke en spillefilm. Det er heller ikke en tradisjonell konsertfilm, forteller Chirag, som understreker at filmen først og fremst er en liveopplevelse fra Spektrum.

De bedyrer at filmen, som er regissert av Thea Hvistendal først og fremst er for fansen.

Det blir mye kjente referanser fra de syv musikkvideoene til albumet, med fiktive karakterer og den velkjente grisen. Magdi forteller at hensikten bak «Heisann Montebello» var å skape et univers. Det føler de at de har klart.

– Men det var mye annet som gikk på trynet. He he, sier Chirag.

KINOFILM: Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid vinker farvel til «Montebello»-prosjektet på lerretet. Foto: akam1k3

– Så ærlige vi tør

Om filmen skaper like mye kontrovers som albumet gjenstår å se, men Karpe Diem avviser at de har satt seg ned for å lage materiale som fungerer som moralsk pekefinger.

– Musikken, tekstene og bildene handler om å beskrive følelsene våre så ærlig vi tør. Vi setter oss aldri ned for å formulere et budskap som vi mener alle trenger å høre. Som regel blir låtene til av at vi er uenige innad. Det er sånn vi vet at vi er inne på noe spennende, sier Chirag.

Ifølge søknaden til Norsk filminstitutt var totalbudsjettet til filmen på 5,5 millioner kroner. Hvorvidt budsjettet er overholdt ønsker ikke prosjektleder i managementet Little Big Sister, Trine Jacobsen, å svare på.

Det er satt av fire dager til filmvisningen fra 7.–10. desember.