Justin Timberlake tilbake på Super Bowl-scenen 14 år etter puppe-glipp

Justin Timberlake er tilbake i den ettertraktede manesjen etter skandaleopptredenen med Janet Jackson i 2004.

Den amerikanske fotballigaen NFL kunngjorde søndag kveld at Timberlake skal opptre i USAs mest ettertraktede pauseinnslag i Minnesota, søndag 4. februar neste år.

Dette blir hans tredje Super Bowl-innslag, det meste for noen artist i USA. I 2001 dukket han opp med N'Sync, og i 2004 sang han «Rock Your Body» med Janet Jackson i Houston. Fremførelsen ble avsluttet med at Timberlake rev opp kostymet hennes og blottla det ene brystet.

PUPPE-GLIPP: Janet Jackson måtte dekker over det ene brystet etter glippen i 2004. Foto: Elise Amendola , AP

Stuntet ble en stor snakkis og forarget mange, mens andre bare trakk på smilebåndet.

Justin Timberlake til VG: Jeg er gift med en «badass» dame

Under et intervju sendt på NBC-programmet «Sunday Night Football», lo Timberlake av spørsmålet om han kom til å gjenta innslaget. Det førte til at TV-selskapet CBS ble ilagt en bot på 550.000 dollar fra Federal Communications Commission, en bot som senere ble omgjort.

– Det kommer ikke til å skje denne gangen, svarte han.

Les også: Superparet Biel og Timberlake har blitt foreldre

Artisten sa at de beste Super Bowl-forestillingene har henvendt seg til stemningen i nasjonen.

– Det jeg virkelig ønsker er å sette sammen en forestilling som forener. Det vil være den ultimate bragden, og så ville toppen av kransekaka vært om publikum på et tidspunkt i løpet av de 12 minuttene rister på rumpa, sa han.

I fjor sto Lady Gaga på scenen: Ble hyllet