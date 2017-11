«Stjernekamp»-vinnerne i NRKs julekonsert: – Silya er min favoritt

Når NRK arrangerer juleparty, synger Adam Douglas og Silya Nymoen sammen.

For å skape skikkelig julestemning på skjermen 16. desember, har NRK invitert flere norske artister til å tolke julesanger akkompagnert av Kringkastingorkesteret og Oslo Hit Ensemble.

På scenen står blant annet Kurt Nilsen, som for mange har blitt et must på høyttaleren når julen er på anmarsj. Silya Nymoen er syngende programleder, og også Adam Douglas og Makeda fra årets sesong av «Stjernekamp» står på plakaten.

Douglas, som vant «Stjernekamp», forteller til VG at seieren har åpnet mange dører, blant annet julekonserten. Det er også spesielt for ham å få synge sammen med vinneren av «Stjernekamp» i 2013.

– Silya er min favoritt i Norge, ferdig snakka. Jeg er så heldig som får lov til å synge med henne, skryter han.

HKEEM: Også Abdulhakim «Hkeem» Hassane synger julen inn, i et litt annet format enn folk flest kjenner fra «Fy Faen»-suksessen. Foto: Frode Hansen , VG

Det synes den syngende vertinnen er utrolig hyggelig å høre, særlig fordi det kommer fra Douglas.

– Det er ingen som synger sånn som ham, i hvert fall ikke i Norge. Jeg skal høyne ved å si at han er en av mine favoritter i verden, sier hun.

Hun forteller at Douglas var en selvskreven artist på programmet, og at hun var bestemt på at de skulle synge sammen på konserten.

– Det blir ikke siste gangen vi gjør noe sammen!

For mange nordmenn er også Maria Menas «Home for Christmas» høyt på spillelisten i julen. I tillegg til å være på NRKs julekonsert, skal hun for første gang ut på juleturné. Selv har hun aldri vært spesielt «julete» av seg, men synes det er fint at folk har trykken låten til sitt hjerte.

– Den var aldri skrevet med intensjon om å bli en julehit, forteller hun.

