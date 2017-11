Chrissy Teigen og John Legend spiste for 1600 kroner – tipset 8500

Servitøren fikk seg en overraskelse da hun så hvor mye superparet hadde tipset.

Restauranten «Otback Steakhouse» i Centerville, Ohio fikk celebert besøk fredag kveld, da supermodel Chrissy Teigen og sanger John Legend tok turen innom for å spise middag.

Superparet bestilte mat for rundt 1600 kroner, men det var først da servitør Mikayla Scott skulle rydde av bordet at hun oppdaget det oppsiktsvekkende. Paret hadde nemlig lagt igjen hele 1000 dollar i tips.

Med dagens valutakurser tilsvarer det i overkant av 8500 norske kroner.

– Folk har fortalt at jeg garantert kom til å få bra med tips av de, sier Scott til Time Magazine, men avslører at hun var i sjokk da det gikk opp for henne hvor mye de hadde tipset.

Servitøren skal dele pengene med de hun arbeider sammen med, og bruke noe på bilreparasjoner.

Det er ikke mange måneder siden John Legend gjestet Oslo Spektrum, og VGs anmelder ga konserten terningkast tre. Sangeren er tilbake i Oslo 10. desember, da han skal lede Nobels Fredspriskonsert.