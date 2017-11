Jay-Z innrømmer utroskap

Den verdenskjente rapartisten Jay-Z (47) letter på sløret og snakker ut om en tøff oppvekst og utroskap.

Det har lenge blitt spekulert i om rap-kongen, Shawn Carter, kjent som Jay-Z, har hatt en affære og dermed vert utro mot sin kone – popdronning Beyoncé (36).



Spekulasjonene om svik og raseri florerte etter at sangerinnen uten forvarsel slapp albumet Lemonade i fjor med den tilhørende låten «Sorry».

Reaksjoner på låtene kom fra flere hold, og mange mente de inneholdt en rekke spark mot ektemannen.

I et intervju med The New York Times Style Magazine letter 47-åringen på sløret og forteller om en turbulent fortid, noe som han mener har førte ham inn i utroskap.

– Det vanskeligste er å se det på ansiktet til noen at de har det vondt, og du vet at du er årsaken til det, og deretter må du ta tak i deg selv, sier rapperen under intervjuet, og fortsetter:

– Du må overleve. Så du går inn i en «overlevelsesmodus», og når du gjør det, hva skjer? Da stenger du alle følelser ute, sier han videre, og legger til:

– I mitt tilfelle lå det dypt. Og alt mulig skjer da, som utroskap.



EKTEPAR: Beyoncé og Jay-Z har to tvillinger sammen. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Artisten sier videre at han og Beyoncé kunne ha gått fra hverandre, men at de heller valgte å søke hjelp og terapi gjennom musikken.

Han presiserer imidlertid ikke under intervjuet at det er Beyoncé han har vært utro mot, men flere medier melder at det er snakk om henne.

Fra hennes album Lemonade, var det spesielt sanglinjen om «Becky with the Good Hair» som førte til vill spekulasjon og de store kontroversene.

Teksten i låten lyder nemlig som følger: «They sneaking out the back door. He only want me when I'm not there. He better call Becky with the good hair».

Spekulasjonene og ryktene fortsatte etter at Jay-Z selv lanserte musikkalbumet 4:44 i år, der han åpner med selvransakelse og et oppgjør med fortiden.