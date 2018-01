Innspillingen av «Ex On The Beach» stoppet av syklon

MAURITIUS (VG) Innspillingen av den norske versjonen av skandaleserien «Ex On The Beach» foregår i disse dager på Mauritius. Nå er innspillingen midlertidig stoppet på grunn av ekstremvær.

Første innspillingsdag av den kontroversielle realityserien begynte mandag, og allerede tirsdag var produksjonen stoppet. Grunnen er at syklonen «Berguitta» er forventet å treffe sydhavsøyen Mauritius, natt til torsdag.

En syklon er et område med lavt trykk i atmosfæren som er karakterisert ved ekstremt kraftig vind og regn, som blåser mot klokken i en spiral.

– Følger anbefalingene

De åtte deltagerne som ble flyttet inn i en villa på mandag, er nå evakuerte til et hotell i nærheten som følge av syklonvarselet.

– Av sikkerhetsmessige årsaker har vi valgt å sette produksjonen på hold, inntil videre. Vi følger anbefalingene til lokale myndigheter og sikkerhetsfolk, og for sikkerhetsskyld evakuerer vi deltakerne. De har blitt innlosjert til et hotell med svært gode sikkerhetsrutiner, sier produsent i Rubicon TV, Anne Berit Valla til VG.

Varslet pårørende

RIGGER NED: Teknisk leder, Atle Selbek, rigger ned alle kameraer i «Ex ON The Beach»-huset før syklonen treffer øya. Foto: VG Foto:

Valla presiserer at verken deltagerne eller crewet som jobber med produksjonene er i fare så lenge de følger angitte sikkerhetsinstrukser.

– Innbyggerne på Mauritius er vant med ekstremvær og vet hvordan de skal gå frem. Jeg vil presisere at verken crew eller deltakere er i fare så lenge de følger angitte sikkerhetsinstrukser. Så fort stormen er over så starter vi opp igjen, sier Valla og opplyser om at alle pårørende er varslet.

Seriens konsept er opprinnelig hentet fra MTV Storbritannia, der den ble først sendt i 2014. Det ankommer åtte single og håpefulle mennesker med en drøm å finne kjærligheten og feste på en paradisstrand i eksotiske omgivelser.

Det er bare én hake. Drømmeferien blir jevnlig gjennom programmet forstyrret av deltagerne ekskjærester, som skal flytte inn, en etter en.

Produksjonen av «Ex On The Beach» Norge skal vare i seks uker, og skal sendes på TVNorge en gang før sommeren.