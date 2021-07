Naya Rivera og Ryan Dorsey var gift fra 2014 til 2018, og fikk sønnen Josey Hollis Dorsey. Foto: Meleah Loya/AFF-USA.COM / AFF

Eksmannen etter Naya Riveras død: − Vi er så sterke som vi kan være

I 2020 døde Naya Rivera i en drukningsulykke under en båttur med sønnen (4). Over ett år etter hennes bortgang skriver eksmannen at sønnen deres har det greit, men at han savner mammaen sin.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«I dag... For ett år siden la vi deg til å hvile. Jeg kan fortsatt ikke tro det» starter skuespiller Ryan Dorsey et lengre Instagraminnlegg søndag.

Fra 2014 til 2018 var han gift med nå avdøde Naya Rivera (33), og sammen fikk de sønnen Josey Hollis Dorsey.

Lørdag var det ett år siden Rivera ble begravd. Hun døde i en drukningsulykke etter en båttur med sin fire år gamle sønn. Han ble funnet alene om bord i leiebåten som drev rundt på innsjøen.

I Instagraminnlegget deler Dorsey bilder av moren og sønnen, og i en rørende hyllest til Rivera forteller han også hvordan sønnen har det ett år etter hennes bortgang.

«Gutten vår har vokst så mye. Han er en utforsker, og er så nysgjerrig. Han er søt, så morsom, og latteren hans lyser alltid opp rommet. Han er mildt sagt en intuitiv sjel. Å kjenne ham er å elske ham, alle som møter ham smiler alltid.»

«Han klarer seg greit. Han er en så tilpasningsdyktig og sterk gutt. Han savner deg, men vet at han vil se deg igjen» fortsetter Dorsey.

Josey var fire år da han og moren ikke kom tilbake med leiebåten i tide 8. juli 2020. Et stort søk ble igangsatt, og seks dager senere fant de lokale myndighetene Rivera omkommet.

Ifølge politiet forklarte Josey at de hadde badet og at moren hadde dyttet ham opp i båten og deretter forsvunnet i vannet.

MOR OG SØNN: Naya Rivera med sønnen Josey på premiere på den andre Lego-filmen i februar 2019. Foto: GREGG DEGUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Hun må ha klart å samle nok energi til å få sønnen sin tilbake i båten, men ikke nok til å redde seg selv, sa sheriffen i Ventura County.

Dorsey skriver at juli sannsynligvis alltid vil være en merkelig og vanskelig måned for dem begge.

«Det er fremdeles vanskelig å se bilder, jeg har fremdeles ikke vært i stand til å lese det som har blitt skrevet ... Etter hvert som årene går, vil styrke være på min side og jeg kommer til å dele minnene med det som er den lyseste stjernen i arven din og som er igjen på denne jorden, vår vakre sønn, Josey.»

Riveras søster, Nickayla Previtire, bor nå med Dorsey og sønnen Josey for å hjelpe til å oppdra gutten.

Dorsey skriver at Rivera kan hvile i fred, vel vitende om at sønnen blir oppdratt riktig og har familie og venner rundt seg som elsker ham, og hans avdøde mor.

«Vi vet at noen dager er bedre enn andre ... Men du skal vite at våre hjerter og energi er med deg. Vi fortsetter, for det er alt vi kan gjøre mens vi er så sterke som vi kan være.»