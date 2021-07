I ULYKKE: Yasmine San Miguel sier hun ble livredd da hun smalt i bakken og landet på trikkeskinnene i en elsparkesykkel-ulykke. Foto: Privat

Yasmine San Miguel fikk albuebrudd i elsparkesykkel-ulykke: − Aldri vært så redd

Mandag ble realityprofil Yasmine San Miguel (23) skadet i elsparkesykkel-ulykke.

Av Siri Berge Christensen

– Jeg har aldri vært så redd. Jeg kommer aldri til å stille meg på en sånn igjen, sier Yasmine San Miguel til VG.

Tirsdag vedtok byrådet i Oslo å stenge utleie av elektriske sparkesykler fra klokken 23 til klokken 05 hver natt hele uken.

Det skjer etter en kraftig økning i elsparkesykkel-ulykker i hovedstaden. VG har tidligere skrevet at det i juni ble registrert 421 ulykker med elsparkesykkel bare i Oslo.

Mandag ble «Paradise Hotel»-vinner og «Ex on the Beach»-deltager Yasmine San Miguel en del av skadestatikken.

– Jeg kjørte i den høyeste farten da jeg smalt i bakken og landet på trikkeskinnene. Det første jeg tenkte var «hvor er trikken», for den hadde jeg akkurat kjørt forbi lenger nede i gaten. Jeg ble kjemperedd.

SKREMT: San Miguel knakk sammen i gråt da hun innså hvor alvorlig ulykken kunne gått. Hun føler seg heldig som slapp unna med brudd i albuen. Foto: Privat

– Hylgråt

Det var på Grünerløkka i Oslo ulykken inntraff, etter at hun skulle svinge unna for noen gutter i veien.

Mens hun lå i sjokk på asfalten kom flere bort til henne for å hjelpe. Hun ble også spurt om hun trengte hjelp til å komme seg til legevakten.

San Miguel, som var full av adrenalin, ristet på kroppen, sa det gikk fint og hoppet på den elektriske sparkesykkelen igjen.

– Det var ikke før jeg hadde kjørt litt videre at jeg skjønte hva som hadde skjedd. Da sank adrenalinet og jeg hadde så vondt i hele kroppen at jeg bare måtte stoppe. Så knakk jeg sammen og hylgråt. Jeg var så skremt.

Det var også da hun innså at den ene armen gjorde ekstra vondt, og var blitt veldig hoven.

Brudd i albuen

– Jeg kom gråtende til legevakten, og de var jo helt forskrekket av at jeg kjørte videre rett etter fallet.

Det ble tatt røntgen av den hovne armen, og hun forteller at legene sa hun hadde fått et beinbrudd i albuen.

– Jeg kan ikke bruke den i det hele tatt, og siden det er brudd i albuen kan jeg ikke ha gips. Det er veldig vondt, og jeg må være forsiktig sånn at det ikke gror feil. Så får jeg se hva legene sier på bruddsjekk om to uker.

Nå har hun fått beskjed om at å ta det med ro i tiden fremover.

– Jeg føler meg helt mørbanket og har skrubbsår over hele kroppen. Legene sa det var fint at det gikk såpas bra. De var jo redd for at jeg hadde skadet hodet. Jeg husker jo ikke selv hva som skjedde i øyeblikket jeg falt.

– Skummelt

At byrådet i Oslo nå har vedtatt strengere regler for elsparkesykler synes San Miguel er veldig bra.

– Elsparkesyklene var jo en veldig fin tanke, men jeg tror ikke folk skjønner alvoret. Man kjører på trafikkerte veier uten hjelm, og uten noen som helst beskyttelse på kroppen. Folk kjører de beruset, og det er kjempeskummelt.

Selv var hun edru da ulykken inntraff, og er vant til å bruke elsparkesykkel som fremkomstmiddel.

– Jeg er veldig glad for at det ikke gikk verre. Jeg slapp kjempebillig unna med bare et brudd i albuen.

Da hun delte om hendelsen på Instagram fikk hun enorm respons, og flere melding fra folk som har opplevd «nær-døden»-opplevelser.

– Man leser om at folk faller og slår seg, men man skjønner ikke alvoret i det. Jeg er bare glad jeg seriøst ikke er død. Jeg er takknemlig for at det gikk så fint. Det var dessverre et brudd som skulle til for at jeg forsto alvoret, og det ønsker jeg å minne andre på.