– Alexandra Joner om Cubafrykt: Ble kalt landsforræder

Alexandra Joner har cubanske røtter. Hun står opp for cubanske demonstranter, til tross for at det har skapt problemer for henne.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Alexandra Joners mor er cubaner, og hele familien på morens side befinner seg på Cuba i hovedstaden Havanna og Matanzas.