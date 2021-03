Foto: CHRIS DELMAS / AFP

David Dobrik beklager på nytt

Youtuber David Dobrik legger seg flat etter anklagene mot hans tidligere kollega: – Jeg beklager at jeg tok hans ord.

Av Jonathan Falk

Publisert: Nå nettopp

I en syv minutter lang video beklager youtuber David Dobrik at han ikke har tatt anklagene mot tidligere Vlog Squad-medlem Durte Dom på alvor.

Dom, eller Dominykas Zeglaitis, som han egentlig heter, har blitt anklaget for seksuelle overgrep som skal ha skjedd i forbindelse med en video de filmet tilbake i 2018.

Ikke oppdatert? Se hele konflikten forklart i videoen under:

– Jeg har satt meg selv i en situasjon hvor jeg må beklage for mine tidligere handlinger, og at jeg aldri har håndtert dette riktig. Jeg har aldri gjort det respektfullt, og min forrige video understreker dette, sier Dobrik i videoen.

Snutten han omtaler kom i forrige uke, og kunne virke som et noe utydelig forsøk på å beklage seg. Kommentarene er skrudd av, men reaksjonene på sosiale medier har vært at Dobrik i videoen er for utydelig.

Det vil han imidlertid gjøre noe med nå.

– Jeg vil starte denne videoen med å si at jeg fullt og helt tror på kvinnen som snakket ut om Dom, og at hun ble voldtatt av ham, starter han.

Leste du denne? Influencere tar et oppgjør i bokseringen

Dobrik forklarer videre at kvinnen skal ha gitt tillatelse til å poste videoen de filmet, og at han dermed gjorde nettopp det. Videoen har siden blitt fjernet.

– Jeg vil si at jeg er lei meg til henne og vennene hennes. Jeg er lei meg for å plassere dem i et miljø som jeg tillot, og at det fikk dem til å føle at sikkerheten deres var satt på spill.

Han forklarer også hvordan det var vanskelig for ham å akseptere hva barndomsvennen hans var i stand til.

– Jeg beklager at jeg tok hans ord for det som skjedde, og ikke trodde dere. Og ikke bare trodde jeg dere ikke, men jeg vitset til og med om hva slags person Dom var. Jeg klarte ikke å tro at en barndomsvenn av meg kunne gjøre dette.

YouTube-stjerne i hardt vær: Annonsørene rømmer