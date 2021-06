SKREMMENDE: Kristoffer Lundin har fått hatmeldinger i innboksen sin etter Paradise Hotel-deltagelsen, og synest det er skremmende at homofobiske holdninger fortsatt finnes i dagens samfunn. Foto: Bjornar Posse Sandboe

«Paradise Hotel»-deltager Kristoffer Lundin om netthets: − Ubehagelig

Kristoffer Lundin utsettes for netthets i sosiale medier. – Overrasket over at folk fortsatt har sånne holdninger, sier han.

Publisert: Nå nettopp

«Stygge homo, du e en menneskelig kreft svulst og du høre hjemme på et program på animal planet som kåra top 10 styggeste dyr i verden».

Slik lyder meldingen Kristoffer Lundin delte på Instagram-profilen sin fredag ettermiddag.

HETS: En av flere meldinger Kristoffer Lundin får i innboksen sin på Instagram. Foto: Skjermdump

– I utgangspunktet var jeg overrasket over at folk fortsatt har sånne holdninger, sier Lundin til VG.

– På kommentarfeltene skrives det veldig mye stygt om meg. Men det er også mange som støtter meg. Jeg synes likevel det er ubehagelig å få sånne meldinger i innboksen, legger han til.

29-åringen fra Tromsø jobber til vanlig som motedesigner, og er ikke redd for å utfordre kjønnsrollene ved å kle seg i skjørt eller kjole. Det kommer også til syne i årets «Paradise Hotel».

Og det er nettopp dét folk reagerer på, tror Lundin.

– Mann i dameklær ser ut til å være hovedproblemet. Kjønnsuttrykk virker å oppta folk. Det blir for homo. De ser ut til å glemme at kjønn og kjønnsuttrykk ikke trenger være binært eller passe i den ene eller andre båsen.

Lundin er også kjent fra realityprogrammet «Jan Thomas søker drømmeprinsen» der han prøvde å kapre stylistens hjerte.

UTFORDRER KJØNNSNORMER: Kristoffer Lundin vil at gutter og jenter skal få kle seg i det de føler for uten å måtte få slengt kommentarer etter seg. Foto: Skjermdump

– Skremmende å se

Lundin forteller videre at han er vant med holdninger som er baklengs og gammeldagse, og at han ikke lar det gå inn på han.

– Jeg er komfortabel med meg selv, er trygg i mitt eget skinn, og tar det med humor. Innlegget jeg la ut var jo så sprøtt. Det var riktig kreativt gjort av vedkommende, humrer han.

Likevel er han bekymret for mengden hets som finnes i samfunnet.

– Det er problematisk, og skremmende å se hvilke holdninger som finnes. Hvis folk blir så ukomfortable av meg så belyser jo det et samfunnsproblem vi åpenbart må jobbe videre med, sier han.

Tromsøværingen mener dette viser hvorfor det er viktig å fremme ulike mennesker i mediene og offentligheten, slik at man skaper rom for alle.

– Hets burde anmeldes. De kan ikke tro at man kan holde på slik uten konsekvenser, sier han.