I LIVE: Den franske radiostasjonen publiserte en nekrolog over dronning Elizabeth og tok også høyde for at dødsfallet kunne være en følge av coronaviruset. Foto: AARON CHOWN / PA WIRE

Radiostasjon beklager etter å ha meldt at dronning Elizabeth var død

En fransk radiostasjon måtte krype til korset og be om unnskyldning etter at kanalen i helgen «tok livet» av over hundre kjente og prominente personer.

Oppdatert nå nettopp

Blant dem som ifølge radiostasjonen skulle ha gått bort, er dronningen av England og den legendariske fotballstjernen Pelé, skriver The Guardian.

Ved en «teknisk feil» som de kaller det, publiserte nemlig Radio France International, nekrologene til en lang rekke prominente personer.

les også Deler bilder fra prinsesse Beatrices hemmelige bryllup

– Ikke bare erklærte radiokanalen at dronningen var død – de tok også høyde for at dronningen kunne ha gått bort som en følge av corona, skriver Guardian videre.

På listen over dem som ifølge RFI var gått bort, finner vi folk som Brigitte Bardot Ayatollah Ali Khamenei, tidligere president Jimmy Carter, Cubas leder Raúl Castro, Yoko Ono, tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson og skuespillere som Clint Eastwood og Sophia Loren.

ERKLÆRT DØD: Skuespilleren Clint Eastwood er også blant dem den franske radiostasjonen publiserte nekrologen til. Foto: VALERIE MACON / AFP

– Vi ber om unnskyldning til alle som er berørt og til alle dere som følger oss og stoler på oss. Vi gjør alt vi kan for å gjenopprette denne feilen, skriver Radio France International, som kan sammenlignes med BBC World Service, i en melding på Twitter.

Som om ikke det som har skjedd er ille nok, opplevde den franske forretningsmannen og politikeren Bernard Tapie (77) at dette var tredje gang medier med ferdigproduserte nekrologer, har «tatt livet» av ham.

TREDJE GANG: Dette var tredje gang den franske forretningsmannen og politikeren Bernard Tapie opplevde å bli erklært død. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Publisert: 16.11.20 kl. 22:56 Oppdatert: 16.11.20 kl. 23:27

Les også