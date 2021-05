STOR STEMME: Rag’n’Bone Man mangler de minneverdige melodiene. Foto: PROMO/SONY

Plateanmeldelse: Rag‘n’Bone Man – «Life By Misadventure»: Surfer på stemmen

Rag’n’Bone Mans andrealbum tynges ned av middelmådige låter.

Da Rory «Rag’n’Bone Man» Graham slo gjennom globalt med singelen «Human» i 2017, var den bamsete briten med ansiktstatoveringer og gulltann et prakteksempel på mot-alle-odds-fortellingen som gjerne ligger i bunnen av et moderne popgjennombrudd.

Andrealbumet «Life By Misadventure» kommer ikke utstyrt med samme nyhetsverdi som debutplaten, for å si det forsiktig. Tilløpene til hiphop og moderne r&b, som Graham leflet med i starten av karrieren, er fjernet med kirurgisk presisjon – til fordel for et mer voksent, akustisk og jordfarget uttrykk. På godt og vondt.

Best er Graham når han snuser på det samme organiske soullandskapet som landsmannen Michael Kiwanuka har gjort til sitt eget, som på «Somewhere Along the Way» og «Time Will Only Tell».

15 låter som tikker inn på en snau time burde være overkommelig, men utålmodigheten melder seg raskt i møte med «Life By Misadventure». Særlig starten av albumet lider under et overtall av pene, men uforløste melodier bedre egnet som bakgrunnslyd enn som en engasjerende lytteopplevelse.

Rag’n’ Bone Man er unektelig i besittelse av en slående og egenartet stemme, men måten han bruker den på er lett å høre seg mett på. Dette nytes med andre ord best i små porsjoner.

BESTE LÅT: «Time Will Only Tell»