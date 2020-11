STRID: James Spears har hatt overoppsyn med Britney i 12 år. Det vil datteren nå ha slutt på. Foto: AP Foto: AP

Britneys advokat i retten: – Kommer ikke til å opptre igjen så lenge faren er ansvarlig for karrieren

En dommer i Los Angeles sa natt til onsdag nei til å frata James Spears rollen som verge for datteren Britney Spears (38).

Nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået AP.

I rettshøringen, som foregikk i Los Angeles natt til onsdag norsk tid, sa dommeren Brenda Penny at hun ikke på nåværende tidspunkt vil fjerne James Spears som verge for datteren – superstjernen Britney Spears.

Dommeren holder likevel muligheten åpen for å vurdere fremtidige forespørsler fra Spears-leiren om å fjerne vergemålet.

Dommeren godkjente også Britneys forespørsel om at stiftelsen Bessemer Trust vil være medansvarlige for hennes eiendom sammen med faren.

Bakgrunn: Britney Spears ber retten om å fjerne faren som verge

Britneys advokat Samuel D. Ingham sier ifølge AP at de vil fortsette forsøkene sine.

– Min klient har informert meg om at hun er redd for faren sin. Hun kommer ikke til å opptre igjen så lenge han er ansvarlig for karrieren hennes, sa han i retten.

Lang juridisk kamp

Helt siden Britneys offentlige sammenbrudd i 2008 har faren vært formynder over hennes privatliv og finanser. Det som var ment som en ettårig ordning, ble utvidet.

I fjor måtte James Spears som følge av egne helseproblemer overlate ansvaret til en midlertidig verge, og Britney søkte tidligere i år om å få den midlertidige vergen, Jodi Montgomery, til å overta ansvaret permanent og å stoppe farens innblanding.

Dette har altså James Spears motsatt seg.

Fikk du med deg? Britney vil gi verden innsyn i krangelen med faren

Advokaten Vivian Lee Thoreen forsvarte Britneys far i retten. Hun argumenterte blant annet med at Britney, mens faren har passet på, har gått fra å ha gjeldt til å nå være verdt over 60 millioner amerikanske dollar.

Britney vil få det verre om faren fratas ansvaret sitt, argumenterte advokaten.

– Jeg mener det ikke finnes et snev av bevis for å støtte at min klient fjernes fra denne rollen, sa hun videre, og omtalte uttalelsene om at Britney skal frykte sin far som sladder og rykter.

Britney Spears har ifølge AP tidligere sagt at vergeavtalen var nødvendig da den ble iverksatt, og at den antakelig reddet karrieren hennes.

Publisert: 11.11.20 kl. 03:24