MILANO: Kunstner AleXsandro Palombo står bak disse veggmaleriene av Kim Kardashian og Marge Simpson. Foto: EPA/FASANI ANDREA

Vil bryte tabu med kunst av blødende Kim Kardashian

Italienske AleXsandro Palombo (48) har dekorert murvegger i Milano med disse maleriene.

«Break the Taboo (Bryt tabuene)» er tittelen på kunststuntet.

Anledningen er den internasjonale menstruasjonsdagen 28. mai. Kontroversielle AleXsandro Palombo har malt realitydronningen Kim Kardashian (40) og «The Simpsons»-karakteren Marge Simpson med blodige truser.

New York Post er blant mediene som omtaler maleriene.

Hensikten er å bekjempe sosiale ulikheter og kjønnsforskjeller, forklarer kunstneren på Instagram – og legger til at åpenhet om menstruasjon er med på det.

GATEKUNST: Kim Kardashian på veggen. Foto: FASANI ANDREA / ANSA

Det er ikke første gang italieneren presenterer tabukunst. Tidligere har han tatt for seg mastektomi, altså kirurgisk fjerning av bryst. Han gjenskapte da berømte Disney-prinsesser med arr etter operasjoner.

AleXsandro Palombo fikk for øvrig vakt oppsikt i USA og Canada for utstillingen «Break the silence (Bryt stillheten)» mot vold i hjemmet.

Da presenterte han også manipulerte bilder av Kim Kardashian, men også hennes søster Kendall Jenner, den tidligere førstedamen Michelle Obama, statsminister Angela Merkel og flere Hollywood-stjerner med blåveiser.

Den gangen meldte TMZ at Kim og Kendall hadde satt sine advokater på saken, fordi de aldri hadde gitt tillatelse til bruk av deres ansikter. Men de presiserte angivelig at de støttet selve saken – fokus mot familievold.

Til tross for sterkt fokus på kvinners rettigheter, har 48-åringen ofte fått kritikk. Australske ABC skrev i 2015 om det eksperter stemplet som «uetisk praksis».

Om Palombo har spurt Kim om tillatelse denne gangen, er uvisst. Kim har vært aktiv på Twitter det siste døgnet, men i skrivende stund har hun ikke kommentert maleriet i Milano.

Også Marge Simpson har vært gjenstand for kunstnerens frimodighet før. På hans Instagram er det flere erotiske bilder av henne.

Palombo har tidligere malt Paven som en hjemløs mann.

BLIKKFANG: Marge Simpson vekker oppsikt i bybildet. Foto: FASANI ANDREA / ANSA

