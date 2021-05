KAN SMILE: Jørgine «Funkygine» Vasstrand kan være godt fornøyd etter å ha gjennomført sitt beste år noensinne, selv om pandemien også rammet hennes virksomhet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Gullår for Funkygine - tok ut 4,3 millioner i utbytte

Jørgine Massa Vasstrand (31), bedre kjent som «Funkygine», trosset pandemien og ledet selskapet sitt til et rekordår i 2020.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at Vasstrands heleide selskap, Nordic Lifestyle, hadde inntekter på 8, 6 millioner kroner mot 7, 4 millioner i 2019.

Det er et resultat som selskapet aldri har kunnet vise til tidligere siden den spede starten i 2014 da omsetningen i det første året landet på beskjedne 800.000.

Samtidig har overskuddet for 2020 økt til 6, 6 millioner kroner mot 5, 5 millioner året før.

Selskapet har hatt solid økonomi de siste årene, og Funkygine tok i fjor ut hele 4, 3 millioner kroner i utbytte, fordelt på flere utbetalinger. Som daglig leder i sitt eget selskap, bevilget hun seg også 1, 4 millioner kroner i lønn.

Dermed ser det ut til at Funkygine har ristet av seg utfordringene som pandemien selvfølgelig også rammet hennes virksomhet i 2020, noe hun var bekymret for da VG snakket med henne på samme tid i fjor.

Da hadde hun allerede vært gjennom et godt og solid 2019:

– 2020 så ut til å bli en forlengelse av 2019, før coronaviruset kom. Men alt blir annerledes nå. Jeg har måttet utsette «Funkygine Challenge 2020», det samme med treningsreiser, sa Funkygine den gangen.

Mellomværende mellom utbytte og overskudd er pløyd inn i selskapets egenkapital som med dette har økt til solide 5, 2 millioner kroner.

Årsregnskapet bemerker også at det pr i dag ikke er mulig å spå hvordan den videre coronasituasjonen vil slå ut for selskapet i 2021, men at det ved avleveringen av årsregnskapet (februar/mars, red.anm.) fremdeles var en urolig markedssituasjon.

«På tross av dette har selskapet hittil ikke vært påvirket av situasjonen i nevneverdig grad», står det å lese.

Jørgine Massa Vasstrand har det siste tiåret vært en av landets største bloggere og influensere. Hun og familien har også hatt sin egen tv-serie, og hun har deltatt i flere andre tv-produksjoner som «Skal vi danse» på TV2, samt gitt ut flere bøker.

De siste årene har hun fokusert på treningsdelen av sin virksomhet.

VG har henvendt seg til Jørgine Massa Vasstrand for kommentarer til regnskapet, foreløpig uten tilbakemelding.