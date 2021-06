TOBARNSMOR: Elisabeth Carew. Foto: PRIVAT

Elisabeth Carew har født

Elisabeth Carew (36) har fått datter nummer to.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder hun på Instagram.

«Så kom lille Sonia endelig til verden 26.06.21 Styrtfødsel i badekar var en ny opplevelse Vi er så takknemlige og hodestups forelsket i jenta vår», skriver hun under disse bildene:

Carew røpet allerede i mars, i et kommentarfelt på Instagram, at det var en jente hun bar i magen.

36-åringen ikke lagt skjul på at hun den siste tiden har vært utålmodig. Babyen hadde det nemlig ikke travelt med å komme ut.

«Det må jo være fryktelig ålreit der inne», skrev hun under dette bildet nylig – og la til hashtagene #uke42 og #pregnosaurar:

Men da lille Sonia omsider kom, hadde hun det tydeligvis mer travelt, siden den nybakte tobarnsmammaen melder om «styrtføsel i badekar».

Barnefaren er kjæresten Svein-Olav Grevstad (40), som jobber som foredragsholder innen hjernehelse og mentale prosesser. De to har vært samboere siden høsten 2017.

Fra før av har paret datteren Milea, som så dagens lys i august 2019.

Carew, popartist og radiovert for «Frokostshowet» på P5, meldte 27. mai at hun hadde siste livesending på lufta for denne gang. Nå venter mammaperm.

«(...)SOM jeg kommer til å savne verdens fineste gjeng mens jeg kaver rundt i ammetåken», skrev hun under bildet:

– Vi har en datter som er 18 måneder i dag, så vi får to under to år og er spent på hvordan den hverdagen blir, skrev Carew i en SMS til VG da hun i februar røpet den da forestående familieforøkelsen.

Elisabeth Carew er lillesøster til fotballstjernen John Carew (41). Han ble også nylig pappa for andre gang. Kjæresten Pernille Juvodden (25) fødte parets første felles barn i slutten av mars.

– Det er hyggelig at min lille får en kusine som bare er noen måneder eldre. (...) Vi er så takknemlige! sa Elisabeth til VG i februar.

På 17. mai delte høygravide Carew dette bildet på Instagram: