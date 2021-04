VISTE SEG: Prins Charles og hertuginne Camilla utenfor Marlborough House Gardens torsdag. Foto: JEREMY SELWYN / POOL

Charles og Camilla rørt over blomsterhilsener

Prins Charles (72) og hertuginne Camilla (73) lot seg avbilde da de torsdag studerte alle blomsterbukettene etter prins Philips bortgang.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Prins Philip døde fredag for en uke siden – 99 år gammel. Nå forbereder kongehuset og britene seg på begravelsen, som skal foregå lørdag.

Prins Charles, som for få dager siden uttalte at han savner sin far enormt, tok torsdag turen til Marlborough House Gardens, hovedkvarteret til Commonwealth Foundation, i London.

Alle blomsterhilsenene som folket har lagt utenfor Buckingham Palace etter at dronning Elizabeths ektemann døde, er nemlig flyttet hit.

BLOMSTERHAV: Prins Charles og hertuginne Camilla foran hilsenene fra folket. Foto: Jeremy Selwyn / Evening Standard

Daily Mail er blant mediene som bringer bilder av Charles og Camilla på rusletur foran blomsterhavet. Avisen skriver at prinseparet tydelig var preget av følelser.

Alle blomster som fortsetter å komme til ære for den avdøde prinsen, vil flyttes til den private hagen ved Marlborough House, som også er en kongelig residens.

PREGET: Prins Charles har uttrykt at savnet etter hans far er stort. Han ser grepet ut på de ferske bildene. Foto: Jeremy Selwyn / Evening Standard

Blant hilsenene er det mange tegninger fra barn, leketøy og håndskrevne brev fra den yngre delen av befolkningen.

Dronning Elizabeth skal ha bestemt at ingen av de kongelige skal bære uniform under begravelsen.

Britiske medier melder at dronningen trolig å bryte tradisjonen av hensyn til barnebarnet Prins Harry (36), som mistet sin kongelige posisjon da han trakk seg ut av kongehuset for litt over et år siden. Han ville derfor ha blitt den eneste uten uniform.

FRA BARN: Camilla studerer en hilsen fra en av de yngste. Foto: Jeremy Selwyn / Evening Standard

Prins Harry er til stede i London. Han landet på Heathrow søndag, men skal sitte i karantene frem til i morgen. Ifølge Daily Express er det forventet at han flyr tilbake til USA rett etter begravelsen.

Det har vært anstrengte forhold internt i den britiske kongefamilien og mellom prins William (38) og broren etter det oppsiktsvekkende intervjuet Oprah Winfrey gjorde med Harry og Meghan i mars.

Når Harry nå møter sine slektninger, er det første gang siden TV-intervjuet ble kringkastet verden rundt. Det er over ett år siden han sist befant seg på britisk jord.