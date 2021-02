Helseminister Bent Høie sier «Paradise Hotel»-innspilling innebærer risiko for smitte. Foto: Fredrik Hagen

Helseminister Bent Høie om «Paradise Hotel»-innspilling i Mexico: Ville ikke gjort det

«Paradise Hotel»-produksjonen skal til Mexico. Helseminister Bent Høie er kritisk til innspillingen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det innebærer en risiko for smitte, sier helseminister Bent Høie til VG om den kommende «Paradise Hotel»-reisen til Mexico.

– 55 personer i produksjonen til «Paradise Hotel» og en rekke deltagere skal dra til Mexico for å spille inn serien. Er det greit i dagens smittesituasjon?

– Jeg ville ikke gjort det, sier Høie, og legger til:

– Og du oppholder deg i land der ting kan skje veldig fort, ting kan endre seg fort, og du kan ikke i denne situasjonen påregne å få den samme assistansen fra for eksempel den norske utenrikstjenesten, som det du gjør i en normal situasjon.

REISER: Siden 2009 har nordmenn reist til Mexico for å spille inn realityserien. Norske Nent sender også «Paradise Hotel»-deltagere til Mexico i år. Her er deltagerne fra vårsesongen 2020. Foto: Nent TV3

VG skrev i forrige uke at realityserien «Paradise Hotel» skal spilles inn som vanlig i Mexico – til tross for at Utenriksdepartementet forlenget det globale reiserådet fra 1. mars til 15. april. Reiserådet innebærer primært at regjeringen fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

VG har foreløpig ikke fått svar fra Nent på om de vil kommentere Høies uttalelser her.

Thomas Horni, pressekontakt i Nent, sa forrige uke at produksjonen har strenge smittevernregler for reisen.

– Smittevern er selvsagt noe vi tar svært alvorlig, og Nent Group sitt risk & security-team har i samråd med produksjonsselskapet utarbeidet en sikkerhetsprotokoll for produksjonen av «Paradise Hotel». Denne dekker hele prosessen fra før avreise til man er inne i huset i Mexico, sa Horni, pressekontakt i Nent til VG.

Avgjørelsen om å reise høstet reaksjoner på sosiale medier.

Lege Kaveh Rashidi og tidligere «Paradise Hotel»-deltager Kristin Gjelsvik reagerte: − En loddrett langfinger til hele dugnaden

VG stilte helseminister Bent Høie spørsmål om reisen under tirsdagens pressekonferanse.

– Tenker du det er en nødvendig reise?

– Det er sånn at man ikke har laget noen lister over det, så det er en vurdering de som er ansvarlige og de som skal delta må gjøre, sier Høie.

Assisterende helsedirektør sa forrige uke om «Paradise Hotel»-innspillingen at «det er i prinsippet stengte grenser».