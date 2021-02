IKKE FORJÆVLIG: Jana McKinnon gjør en god framstilling av Christiane F. Foto: VIAPLAY

TV-anmeldelse: «Vi barna fra Bahnhof Zoo»: Å være ung var for jævlig

Unødvendig og irrelevant gjeninnspilling om nittensyttitallets skråplantilværelse i Vest-Berlin.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Vi barna fra Bahnhof Zoo»

Tysk dramaserie i åtte episoder

Med: Jana McKinnon, Lea Drinda, Jeremias Meyer og Sebastian Urzendowsky

Regi: Philipp Kadelbach

Premiere på Viaplay søndag 28. februar.

Sånn omtrent midtveis «Vi barna på Bahnhof Zoo», når det meste som kan gå galt, har gått galt, zoomer kamera over en tom, grønn skolepult.

Noen ord er skjært ut i bordplata. Kamera fokuserer. «Carpe diem».

Akkurat så overtydelig er denne tyske langtolkningen av boken om Christiana F. Fremdeles en sjokkerende fortelling om livet på kjøret i Vest-Berlin på slutten av syttittallet. Mer kjent her til lands som filmen med den veldig norske tittelen «Å være ung er for jævlig».

En skitten og dyster fortelling som, basert på øyet som ser, både romantiserer og problematiserer tilstanden som ung heroinist og alt det som hører til.

2021-nyinnspillingen sliter med at den forteller om et førti år gammelt Berlin. Vera Christiane Felscherinow, hvis liv var utgangspunktet for dette, runder snart 60. Som i originalen har David Bowie en funksjon, men er ikke like sentral.

Området Bahnhof Zoo er helt CGI-greit skrudd tilbake i tid. Folk, klær, biler og teknologi ser ut som de er fra syttitallet (selv om VHS-spiller er på kanten til å være en anakronisme).

IKKE BARN: Ungdommene som henger rundt Bahnhof Zoo på et stadie da det fremdeles går greit å være helt om dagen og gå på heroin om natten. Foto: VIAPLAY

Musikkpålegget er derimot satt i nåtid. DJene på den ikoniske nattklubben «Sound» spiller moderne, men lite nyskapende elektronika som passe ukjente Chimp & Panse. Mens relative nåtidsstorheter som Tame Impala, Santigold og Florence and the Machine dukker opp i lydsporet.

Regissøren har også latt seg begeistre og inspirere av blant annet nittitalls-stilisme som «Trainspotting» og «Pulp Fiction». Det gjør at man går lekkert og tett på rusbrukens besnærelser og besvarelser. Og fort blir lei alle nærbildene av sprøytespisser og lighteroppvarmede skjeer.

Deler av hovedfortellingen er endret og utvidet. Blant annet har karakterer av en eller annen grunn skiftet navn. Samtidig prøver man her å forklare årsak og virkning, hvorfor kaos i hjemmet gjør at disse i utgangspunktet ganske ressurssterke ungdommene ramler utpå det verste kjøret. Utsøkt filmet, nydelig klippet og likevel for utdradd til å være verdt å bruke åtte timer på.

KUNDE: Ikke alle har lumske baktanker på Bahnhof Zoo. Denne dresskledde herren har derimot noen passe spesielle behov. Foto: VIAPLAY

Ved en tilfeldighet går «Berlin, Alexanderplatz» samtidig på kino i de byene som har lav nok smitte til slikt. Som moderniserer en annen fortelling i nøyaktig samme del av Berlin, ikke akkurat særlig mer vellykket. Ved en annen tilfeldighet har serien premiere samtidig som spredningen av falske Ksafol-tabletter i utsatte ungdomsmiljøer i Norge er en mye større utfordring som hasj og heroin.

«Vi barna på Bahnhof Zoo» virker som en historisk farget framstilling av hvor ille ting har vært, ikke som en problematisering av hvor ille ting fremdeles er. Og jeg kan ikke se for meg at den føles i nærheten av relevant for de som er under 20 i dag. Knapt de som er under 50.

Sånn sett skulle jeg heller ønske at noen lagde en nyinnspilling, gjerne TV-serie, av «Døden på Oslo S», om man skulle si noe relevant om rusmisbruk og ungdom. Eller at man bare fortsatte å vente på neste sesong av Euphoria.

Denne serien fikser det ikke.