Will Ferrell til «angrep» på Norge i Super Bowl-reklame

Bevæpnet med ansjospizza og «et slag i tryne» varsler superstjernen Will Ferrell at USA nå er på jakt etter Norges elbil-trone.

«Jeg vil bestille fire ... nei, fem millioner pizzaer. Ja, med ansjos, og levert til hele Norge. Olaf har en kupong», sier Ferrell før han slenger på røret og teksten «Hvorfor hater Will Ferrell Norge?» dukker opp.

Slaget under beltestedet blir servert i ett av tre klipp sluppet av bilprodusenten General Motors, som oppladning til søndagens Super Bowl – der den massive bilprodusenten skal slippe en større reklame med Norge som hovedskurken.

Men for å ta reklamen på ordet: Hvorfor hater Ferrell Norge?

– Det er veldig kjent at Norge har en markedsandel på mer enn femti prosent solgte på elektriske biler i 2020. Det Norge har fått til vekker stor internasjonal oppmerksomhet. Vi trekkes fram som et positivt bilde på at det går an, vi viser verden at det går an, sier Christina Bu, generalsekretær i norsk elbilforening.

HVORFOR HATER WILL FERRELL NORGE? Det er spørsmålet General Motors vil du skal stille deg før Super Bowl natt til mandag. Her i forbindelse med premieren av Downhill 12. februar 2020. Foto: Evan Agostini / Invision

«No way, Norway»

General Motors har nylig lansert en langsiktig plan der målet er å lansere hele 30 elbilmodeller før 2025, kun produsere elektrisk innen 2030 og være karbonnøytrale innen 2040.

En viktig del av den planen blir da å gjøre som Norge og få et massivt gjennomslag i nybilmarkedet.

– Det er jo kult at GM gjør det, men ... lykke til med å utfordre Norge! Det er kjempebra at USA tar opp konkurransen, det er på tide, sier Bu.

I 2019 hadde elektriske biler en markedsandel på skarve 1,9 prosent i USA.

Dette er ikke første gang Norge blir brukt som «antagonisten» i denne sammenheng.

Så tidlig som i 2018 lanserte det New Zealand-baserte kraftselskapet Meridian Energy en liknende kampanje, der Norge seilet opp som «hovedrivalen» til landets status som verdens beste land - grunnet den høye andelen elbiler.

«No way, Norway. Bank, bank, det er Amerika. Og vi skal slå dere i ansiktet», sier Ferrell i et annet klipp fra reklamen.

– USA kan ikke la seg slå av Norge, det går ikke an! Norge får masse PR rundt akkurat dette, og vi skal ikke gjøre annet enn å benytte oss av den medieoppmerksomheten dette får, sier regionansvarlig for USA, Canada og Brasil i Innovasjon Norge, Hege Vibeke Barnes.

Hun opplyser at GM tok kontakt med den norske ambassaden i USA med budskap om deres PR-angrep, og sier at Innovasjon Norge nå kommer til å bruke anledningen til å fortelle om bærekraftige løsninger og elektrifisering i Norge.

Ambassadør i USA Anniken Krutnes lot seg også begeistre av reklamen:

En haug med vikinger

Den nyvalgte presidenten Joe Biden annonserte forrige uke grandiose planer om å elektrifisere også den gigantiske bilparken i USAs offentlige sektor, og det har vært et tydelig retningsskifte fra politikken til hans forgjenger Donald Trump.

Bilprodusenten GM har dermed benyttet høvet til å «se til Norge» på samme vis som Franklin D. Roosevelt gjorde det i 1942, og utrustet herr Ferrell med en norsk historiebok.

«En haug med vikinger drepte hverandre. To karer som het Olaf hadde den første makrellduellen. Noen andre gikk på ski. Genservær ble offisielt innført ... for alltid. Uff, jeg hater dette stedet», sier vokalisten i «Fire Saga», Will Ferrell.

PS! Den 55. utgaven av Super Bowl sparkes i gang klokken 00.30 norsk tid natt til mandag 8. februar.