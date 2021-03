BANDET: Her er Hviterusslands Galasy SZmestas, som gruppen heter. Foto: Eurovision Song Contest/Twitter

Hviterussland disket fra Eurovision Song Contest

Hviterussland får ikke delta i årets Eurovision Song Contest.

Publisert: Nå nettopp

Det ble klart fredag kveld etter at Eurovision Song Contest skriver at landets bidrag i konkurransen ikke er innenfor retningslinjene.

Bakgrunn for dette er at Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) mente bidraget var for politisk. Det var gruppen Galasy SZmestas låt «Ya Nauchu Tebya» («Jeg skal lære deg») som skulle sendes fra Minsk til Rotterdam i Nederland.

Den hviterussiske kringkasteren BTRC fikk først beskjed om avgjørelsen den 10. mars, og fikk mulighet til å levere et nytt bidrag. Men heller ikke det nye bidraget er innenfor retningslinjene, opplyser Eurovision, og også dette diskvalifiseres.

Landet får dermed ikke muligheten til å delta i konkurransen i år.

I en uttalelse datert den 11. mars heter det også at reaksjoner på sangen kan bringe ESC i vanry siden konkurransen skal være upolitisk.

Ifølge Deutsche Welle er bandet kjent for gjøre narr av massedemonstrasjonene mot landets autoritære president Aleksandr Lukasjenko

Norge innførte i oktober sanksjoner mot Lukasjenko. Tiltakene omfatter reiserestriksjoner og frys av økonomiske midler.

Store demonstrasjoner har preget Hviterussland etter det omstridte presidentvalget i landet 9. august. I flere av demonstrasjonene har over hundre tusen mennesker deltatt.

Eurovision skal etter planen arrangeres i Rotterdam i Nederland i mai, med finale 22. mai.