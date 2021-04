Daniel Ramberg er redaktør i NRK P3. Han sier den ansatte som brukte anonymt nettforum for å rekruttere kilder fortsetter å jobbe: – Alle kan gjøre feil. Foto: Caroline Lytskjold/NRK

NRK-ansatt brukte anonymt nettforum for å rekruttere kilder til P3-serie: La ut lettkledd bilde

– Først og fremst vil jeg understreke at dette ikke er måten vi i P3 eller NRK skal opptre på, sier fungerende P3-redaktør Daniel Ramberg.

Publisert: Nå nettopp

En medarbeider i NRK P3 forsøkte etter påske å rekruttere kilder til en ny P3-serie. Prosjektet er i startfasen, men serien skal handle om unge menn, og tar blant annet utgangspunkt i nettkultur i anonyme nettforumer. Det forteller Daniel Ramberg, fungerende redaktør i NRK P3.

Derfor valgte P3-medarbeideren å benytte seg av et anonymt nettforum for å rekruttere aktuelle kandidater.

«Vi søker etter norske folk som er aktive, poster drøy humor og som har meninger om så mangt her inne! Vi skal lage en serie som dreier innom nettkulturer, herunder dark web og søker derfor ut her», skriver den ansatte i forumet.

Personen skriver blant annet at det er et spennende prosjekt, at de forstår at anonymitet er viktig i sånne kanaler og at NRK har taushetsplikt.

Deretter følger spekulasjon i tråden rundt om det faktisk er NRK: «Nei, dere har ikke taushetsplikt» og «folk har latt som om de var fra mediene her før», står det blant annet.

NRK-medarbeideren legger dermed ut et bilde av seg selv med NRK-nøkkelkortet, der hen skjuler halve ansiktet. Navnet på nøkkelkortet er skjult. Sammen med bildet skriver hen: «Feige?»

Etter mer diskusjon i tråden, legger den ansatte ut et lettkledd bilde – fortsatt med snoren til NRK-kortet synlig.

– Først og fremst vil jeg understreke at dette ikke er måten vi i P3 eller NRK skal opptre på, sier P3-redaktør Daniel Ramberg.

Han bekrefter at personen som postet bildene jobber i P3 og med dokumentarserien.

– Det ble først lagt ut en post hvor prosjektet ble gjort rede for, med en oppfordring til at de som leste kunne ta kontakt om de kjente seg igjen. Det ble etter hvert etterspurt bildebevis om at forespørselen faktisk kom fra NRK. Bildebeviset med NRK-nøkkelkort ble dessverre gitt på den type internettforums og -sjargongs premisser, og ikke i tråd med NRKs standard, sier han.

– Er det en rekrutteringstaktikk redaksjonen har blitt enig om?

– Nei, dette er ikke måten P3 eller NRK skal henvende seg til folk eller jobbe på. Så er det vi med lederroller i P3 som må se til at våre unge medarbeidere forstår rammene NRK-ansatte skal jobbe innenfor, og være tydelige på det ansvaret som følger med å skulle forvalte troverdigheten og omdømmet til NRK i det daglige.

– Hva skjer med den ansatte nå?

– Den ansatte skal jobbe videre, og så skal vi passe på at personen får den støtten og de tydelige rammene medarbeideren trenger for å gjøre en god jobb. Det er lov å gjøre en feil.

Andre steder i tråden kommer utspill fra en som også kaller seg NRK. En av disse kommentarene er av rasistisk art. Det var det ikke NRK-medarbeideren som skrev.

– Nei, dette er ikke NRKs medarbeider. På nettsteder som dette er det enkelt å utgi seg for å være noen andre enn den man er, og det er også en av grunnen til at NRK ikke skal drive den type kildearbeid der.