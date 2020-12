FORLOVET: Ariana Grande skal gifte seg med eiendomsmegleren Dalton Gomez Foto: Evan Agostini / Invision

Ariana Grande er forlovet

Ariana Grande skal gifte seg. Det skriver hun på Instagram.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sangeren kunngjorde på sin Instagram i ettermiddag at hun og Dalton Gomez er forlovet. Det annonserte hun ved å vise en diamantring, sammen med teksten «for alltid».

Grande har ifølge Elle vært sammen med kjæresten sin siden februar i år. Han jobber som eiendomsmegler i Los Angeles.

Paret ble først sett sammen rundt Valentinsdagen, selv det da ikke var klart hvem kjæresten var. Da TMZ bekreftet Gomez’ identitet i slutten av mars, ble de fortalt av kilder at de to hadde vært sammen privat i «flere måneder».

I slutten av august kunne US Weekly avsløre at de har «blitt forelsket i hverandre».

Vært forlovet tidligere

Ariana Grande har tidligere vært forlovet med Pete Davidson, ifølge Insider. De begynte å date i 2018, og forlovet seg kort tid etterpå.

Ifølge Insider brøt de forlovelsen mindre enn fem måneder etterpå.

les også Ariana Grande ut mot coronafesting

Ut mot coronafesting

I november skrev VG at Ariana Grande irriterer seg over dem som går på byen om dagen og trekker spesielt frem en bar som er populær blant Tiktokere.

Grande uttrykte sin frustrasjon over folk som festet under coronapandemien. Hun var spesielt lei seg for at hun ikke fikk feire Halloween på samme måte som hun pleier.

– Kunne vi ikke bare blitt hjemme i noen få uker til som alle de andre landene som har det fint og bedre enn oss, sa Grande i intervjuet.

– Eller var det så viktig for all å gå på jævla Saddle Ranch, at vi ikke kunne vente på at den dødelige pandemien skulle passere. Var det så viktig å ta på oss cowboy-støvlene våre og ri den mekaniske oksen? Trengte vi alle den Instagram-posten så veldig, spør hun retorisk.

Grande nevner ikke navn, men «Saddle Ranch» er ifølge flere amerikanske medier en populært sted blant kjendiser, spesielt blant Tiktokere.