SOVNET INN: Etter lenger tids sykdom, sovnet Nansy Rostad inn, 66 år gammel. Foto: TV3

«Charterfeber»-Nansy er død

Publisert: 27.05.18 19:22 Oppdatert: 27.05.18 20:12

Nansy Rostad, kjent fra TV-programmet «Charterfeber», sovnet stille inn. Hun ble 66 år gammel.

– Det kjennes uvirkelig, men heldigvis har vi utrolig mange flotte, og ikke minst morsomme, minner. Vi tar en dag om gangen, forteller hennes nærmeste i en felles uttalelse til Se og Hør.

Rostad var med i flere sesonger av Charterfeber.

Nansy Rostad ble for et kjent fjes da hun lot kameraene følge henne og venninnen og bingokollegaen Lisbeth Meisler på charterferie. Hun ble kjent for sitt gode humør og morsomme uttalelser.

Rostad skal ha vært preget av sykdom før hun sovnet stille inn 24. april i år.

Se og Hør skriver at Nansy ble bisatt i Sarpsborg 7. mai i år i Sarpsborg krematoriums kapell.

I dødsannonsen i lokalavisen står det «Mot sykdom og smerte du kjempet og led. Vi savner deg sårt, men unner deg fred». Det er barnebarna, døtrene og svigersønnene som har sendt inn dødsannonsen. Familien ba også om donasjoner til Kreftforeningen.