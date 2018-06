HOVEDROLLEAKTUELL: Alden Ehrenreich spiller hovedrollen i «Solo: A Star Wars Story» som hadde premiere 23. mai. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

«Star Wars»-aktuelle Alden Ehrenreich til VG: – Tok 10 år å bli en suksess over natten

Aud Berggren

Publisert: 16.06.18 14:18

RAMPELYS 2018-06-16T12:18:31Z

LOS ANGELES (VG) Han ble oppdaget av Steven Spielberg og gjorde sin første film for Francis Ford Coppola. Alden Ehrenreich (28) spiller nå Han Solo i rollen som gjorde Harrison Ford berømt.

– Jeg forsøkte virkelig å glemme de store fotsporene jeg skulle følge, og jeg prøvde bare å gjøre rollen til min egen. Jeg så alle «Star Wars»-filmene og absorberte alt jeg kunne både om rollefiguren og filmens univers med alle sine sprø tvister, sier Ehrenreich til VG.

Alden Ehrenreich: Født 22. November 1989 i Los Angeles. Faren Mark er regnskapsfører og moren Sari er interiørdesigner. Han er oppkalt etter regissøren Phil Alden Robinson som laget «Field of Dreams».

Spilte i fantasidramaet «Beautiful Creatures» i 2013, samme år hadde han også en rolle i Woody Allen-filmen «Blue Jasmine». I 2016 da «Hail Caesar» kom ut, spilte han også i Warren Beattys «Rules Don't Apply».

«Solo: A Star Wars Story» har norsk premiere den 23. mai 2018, mens filmen kommer opp to dager senere den i USA.

Oppdaget av Spielberg som 14-åring

«Solo: A Star Wars Story» foregår 10 år før Han Solo møter Luke Skywalker. Den galaktiske smugleren prøver å finne sin vei langt, langt borte i en underverden med andre lovløse figurer. Som Donald Glover i rollen som Lando Calrissian og Woody Harrelson som Tobias Beckett, småskurken som er Solos mentor. Han møter også sin fremtidige co-pilot Chewbacca, og The Millennium Falcon er en yngre utgave i den nye filmen.

– Det er helt utrolig at alt dette kommer fra fantasien til George Lucas. Å kunne skape en verden så stor med alle disse historiene er utrolig imponerende. Solo er på en måte en slags westernhelt. Da den første filmen kom ut, ble Harrison Ford sammenlignet med John Wayne, forteller Ehrenreich.

– Hvordan ble du oppdaget av Spielberg?

– Det skjedde da jeg var 14. En venn og jeg drev og lagde tullete videoer, og en slektning av ham ba oss om å gjøre en Bat Mitzvah-video for sin kusine. Jeg spiller at jeg er forelsket i henne, bryter meg inn i huset hennes og synger en nitrist sang mens jeg griner, og da hun skal gifte seg, overrasker jeg bryllupsfesten med å lage en scene med hyl og skrik, så det endte ikke bra.

– Vi viste videoen til foreldrene våre som sa at vi så ut som idioter, men det brydde vi oss ikke om og viste videoen på feiringen der Steven Spielberg var til stede. Som et mirakel mente han at jeg burde gå til filmen. Han satte opp et møte med DreamWorks og gjennom det fikk jeg en agent. Jeg begynte å gå på audition, fikk et par TV-saker og gjorde min første film i Argentina da jeg var 18, forteller han.

– Skjøt gullfuglen

Det var Coppolas «Tetro».

– Jeg var 17 og ennå på high school da vi begynte filmingen. Vi hadde ikke trailere og jeg satt nesten på fanget hans og spurte og grov om alle de store han hadde jobbet med, som Pacino og Brando. Han er så varm og sjenerøs. Jeg elsker ham og kunne snakket om Coppola hele dagen!

Alden Ehrenreich ler ofte, er uten pretensjoner, og han virker veldig jordnær.

– Når du har vært på audition i nesten 14 år og fått langt flere nei enn ja, blir du ganske komfortabel med å feile. Derfor er jeg så takknemlig for denne rollen og føler at jeg skjøt gullfuglen. Samtidig er jeg glad for at det ikke skjedde tidligere da jeg stort sett var arbeidsløs i tre år av gangen, så jeg kunne gå på college og få et perspektiv på verden og utvikle meg som person. Det tok 10 år å bli en suksess over natten, ler Ehrenreich.

Men han ble lagt merke til for to år siden da han spilte en skuespiller som var veldig langsom i hodet for Coen-brødrenes «Hail Caesar!» der han stjal filmen fra George Clooney.

– Tror du at det medvirket til å få rollen som Han Solo?

– Det var kanskje en kombinasjon, for jeg holdt på med audition for Solo da den filmen kom ut, så det kan ha hjulpet, medgir han.

Familien stilnet

Audition gikk over seks måneder, fra oktober 2015 til mars 2016 da Ehrenreich endelig fikk vite at han var kåret til den nye Han Solo i en beinhard konkurranse, som foruten ham, inkluderte Scott Eastwood, Chris Pratt og Dave Franco og over 20 andre håpefulle i den siste kåringsrunden.

– Jeg kunne nesten ikke tro det. Når du forteller familie og venner at du har fått en rolle, roper alle «fantastisk!» Men denne gangen ble folk helt stille. Ingen sa noe. De visste ikke hva de skulle si, for det var så enormt. Det er litt rart å besøke stebroren min for alle ungene hans leker med «Star Wars»-actionfigurer, og snart blir jeg en av dem, ler han.

Ehrenreich møtte Harrison Ford før innspillingen begynte. Ford sa til ham at hvis noen spør hva de snakket om, skulle han bare si at Ford hadde fortalt ham alt han trengte å vite, men at han ikke kunne si hva det var til en levende sjel.

I ettertid har Ford uventet dukket opp på TV ved flere anledninger med tommelen opp for sin etterfølgers tolkning av Han Solo.

Regissør-krøll

Nå var det først to regissører på «Solo: A Star Wars Story», Phil Lord og Chris Miller, som laget «The Lego Movie». De ble erstattet med Ron Howard over kreative uenigheter, visstnok at de ønsket en komedie, mens Lucasfilm ville ha en mer dramatisk actionfilm. Det var bare tre uker igjen av innspillingen da det skjedde, og Howard skal ha filmet 80 prosent av den nye utgaven som omhandler Solos yngre år.

Dette er den 10. filmen i rekken etter «Star Wars: Episode IV–A New Hope» (1977), «The Empire Strikes Back» (1980), «Return of the Jedi» (1983), «Episode 1–The Phantom Menace» (1999), «Episode II–Attack of the Clones» (2002), «Episode III–Revenge of the Sith» (2005), «The Clone Wars» (2008), «The Force Awakens» (2015) og «The Last Jedi» (2017).

Da filmingen var over, dro Alden Ehrenreich på tur tvers over USA i bobil:

– Jeg trengte et nytt perspektiv, og tok en skikkelig venstresving. Det var for å utvikle meg ytterligere som menneske utenfor de trange veggene til filmverdenen, sier den nye Han Solo.