BLIR DET 17.MAI I NRK?: Disse skal etter planen jobbe med NRKs store 17. mai-sending : Fra venstre Hege Holm og Pål Plassen kommenterer for radio. Haddy Njie, Dennis Vareide og Noman Mubashir skal være på skjermen. Foto: Ole Kaland

Fortsatt ingen løsning i NRK-mekling

Publisert: 14.05.18 21:04 Oppdatert: 14.05.18 21:15

Tre timer før fristen er det ingen enighet mellom NRK-journalistene og Spekter. Dermed er det fortsatt fare for streik.

Norsk Journalistlag og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har forhandlet siden klokken 10 mandag formiddag hos Riksmegleren. Tingrettsdommer Torkjel Nesheim mekler mellom partene. Han forhandler også mellom NRK og 614 medlemmer av LO , skriver Journalisten .

1700 NJ-medlemmer i NRK står i fare for å gå ut i streik etter at det ble brudd i det lokale lønnsoppgjøret i NRK i forrige uke.

Nesheim informerte pressen om forhandlingene klokken 21 mandag, tre timer før fristen går ut ved midnatt.

– Det er en konstruktiv dialog mellom partene, og vi har tro på at vi kan komme frem til en løsning før midnatt, men det kan også gå over tiden. Det er for tidlig å si hva det ender med. Vi har en frist til midnatt, sier Nesheim til VG, rett etter klokken 21 mandag.

Han forteller at det fortsatt er avstand mellom partene, og at de største stridspunktene i meglingen dreier seg om lønns- og arbeidsforhold.

Er det det samme som det har vært siden klokken 10 i formiddag, eller har det vært bevegelser?

– Det er litt bevegelser, men det er de samme hovedspørsmålene.

Dersom det blir streik står den tradisjonsrike 17. Mai-sendingen i fare. Samtlige NJ-medlemmer, og de 614 medlemmene i LO tas ut fra dag én.

Partene uttaler seg ikke mens meklingen pågår. Richard Aune, som forhandler på vegne av journalistene, uttalte seg til VG søndag om en mulig streik.

– Hvis vi tar ut 1700 journalister, kommer det helt sikkert til å bli merkbart. I tillegg tas 600 øvrige ut, så det vil i så fall ikke bli mange igjen til å produsere, sa han.

Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat uttalte dette i forrige uke da det ble kjent at mekling måtte til.

- NRK har ikke vist vilje til å forhandle så langt. NRK vil bli hardt rammet av en streik, derfor har vi tro på at ledelsen viser vilje til å møte våre krav om blant annet rettferdig lønn i meklingen, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Direktør Olav Nyhus i juridisk i avdeling i NRK sier til sin egen kanal at en eventuell streik vil merkes, men understreker at det fortsatt vil være folk på jobb.

Men om det blir direktesendt tradisjonsrik 17. mai-sending fra Karl Johan og resten av landet er det mye usikkerhet rundt.