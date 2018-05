SAGT OPP: Etter 19 år i NRK har journalist Rajan Chelliah fått beskjed om at han ikke har rett kompetanse, og må gå. Foto: Thomas Andreassen

Migrapolis-profil sparket etter 19 år i NRK grunnet manglende kompetanse: – Dette er en farse

Publisert: 23.05.18 05:03

– De hadde bestemt på forhånd at de ville bli kvitt meg, sier NRK-journalist Rajan Chelliah. NRKs fagforening mener saken går rett inn i kjernen av hvorfor de NRK- ansatte streiker.

Etter 19 år som NRK -ansatt mistet Rajan Chelliah (56) jobben. Chelliah har hovedsakelig jobbet i Migrapolis, og fikk i forbindelse med nedbemanningen i østlandssendingen (hvor Migrapolis sorterte under) beskjed om at det ikke var behov for ham lenger. Begrunnelsen han fikk var at han manglet tilstrekkelig kompetanse for å jobbe som journalist i NRK, forteller han.

19 år i NRK

– Man skulle tro at en som har mastergrad, journalistutdannelse og 19 års erfaring i NRK, var kompetent til utføre noe redaksjonelt arbeid i NRK, sier Chelliahs advokat, Knut Skaslien fra Norsk Journalistlag, til VG.

NRKJ, fagforeningen til journalistene i NRK, mener dette er et grelt eksempel på hva som kan skje om NRK ikke forplikter seg til kompetanseheving hos de ansatte. Å få NRK til å forplikte seg til å løfte de ansattes kompetanse i tråd med bedriftens behov, er et av NRKJs tre hovedkrav i årets lønnsoppgjør - som altså har endt med streik.

– Saken til Rajan illustrerer på en veldig god måte hva vi sliter med i NRK, og hva vi ønsker å få en forsikring imot, sier Richard Aune, leder for NRKJ, til VG.

Aune forteller at NRK har et uttalt mål om å bytte ut arbeidskraft for å få rett kompetanse, og at den tidligere «Migrapolis»-profilens oppsigelse illustrer dette tydelig. NRKJ- lederen stiller seg svært kritisk til å bytte ut arbeidskraft fremfor å heve kompetansen til de som allerede er ansatt.

– Man bør satse på de man har. Det bør være utgangspunktet. Ikke at man skal bytte ut hundre av dem hvert år. Derfor ønsker vi en forsikring om at de vil hjelpe oss å få den kompetansen vi trenger for å utføre jobben vår på en god måte.

Den tidligere Migrapolis-profilen har journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo. Han er opprinnelig fra Sri Lanka, men flyttet til Norge i 1983. Her jobbet han i flyktningsektoren og i nærradio før han kom til Migrapolis i 1999. Chelliah har også studert ved Universitetet i Oslo, og har en mastergrad i medievitenskap. Å miste jobben har vært tøft.

– En enorm påkjenning, sier Chelliah til VG.

Chelliah sier han aldri tidligere har fått beskjed om at han ikke har utført jobben sin på en god måte, eller at han har hatt feil kompetanse, men tvert imot har fått gode tilbakemeldinger opp gjennom årene. Overraskelsen var derfor stor da han mottok oppsigelsen fra NRK.

Chelliah har fortsatt å gå på jobb for å vise at han helt fint kan utføre arbeidsoppgavene han er satt til, men prosessen har vært tøff.

– Jeg har produsert og levert varene jeg har blitt bedt om. Det er det som gjør at jeg står oppreist, sier journalisten, og legger til at det er prinsipielt viktig for ham å møte NRK i retten.

Nye oppgaver- mangelfull opplæring

Chelliah sier han ble kastet inn i en TV- og nett turnus med beskjed om at han hadde åtte uker på seg for å bevise at han kunne gjøre jobben. Han sier han nå skulle lage TV-reportasjer, publisere nettsaker, publisere saker på sosiale medier, samt gå live på radio og på TV.

– Mangelfull opplæring under høyt tidspress og veldig vanskelige vilkår, der det var umulig å lykkes. Det føltes som en hinderløype jeg ikke fikk forutsetning til å lykkes med, sier Chelliah til VG.

NRK var likevel ikke fornøyd, forteller han, selv om sakene hans ble publisert på alle plattformer.

Chelliah sier han deretter fikk beskjed om å komme med ideer til nye NRK-serier. Var ideene gode nok skulle han få bli. Men NRK var ikke fornøyd med ideene- og han fikk beskjed om at han var overtallig.

I mars mottok han oppsigelsen.

Chelliah ligger nå i arbeidsrettssak med NRK. Saken kommer opp i midten av juni.

– Man sier opp en med en slik bakgrunn, og begrunner det i manglende kompetanse til å utføre redaksjonelt arbeid i NRK. Uten at man på forhånd har gitt uttrykk for at vedkommende ikke har gjort en bra jobb. Uten at man på noe tidspunkt har gitt uttrykk for at vedkommende bør lære seg det ene eller andre, for å beholde jobben. Uten at man på noe tidspunkt har kommet med noe opplæringsprogram, eller tilbudt den ansatte å ta et kurs. I stedet sier de « vi har ikke bruk for deg lenger, vi sier deg opp» , uttaler Skaslien til VG.

Richard Aune i Journalistlaget legger til at Chelliahs sak ikke er unik, kun nok et eksempel på en journalist som har jobbet i NRK i mange år, og som plutselig får beskjed om at han ikke har rett kompetanse og må byttes ut.

– Rajans sak viser at det er grunn til å frykte å miste jobben.

Olav Nyhus, direktør for juridisk avdeling i NRK, ønsker ikke å kommentere Chelliahs sak.

– Vi kommenterer ikke personalsaker på individnivå, sier Nyhus til VG.