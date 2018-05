FRYKTER STREIK: Dennis Vareide, Haddy N’Jie og Noman Mubashir utgjør laget som skal guide deg gjennom 17. mai på NRK1. Nå frykter Vareide at det ikke blir noen sending. Foto: Ole Kaland

Dennis Vareide tror 17. mai-sendingen blir avlyst

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.05.18 11:16

– Jeg må innrømme at jeg tviler litt på at det blir sending, men jeg håper jeg tar feil, sier Youtuber og «NRK-klare» Dennis Vareide.

Etter at det lokale lønnsoppgjøret i NRK for snart en uke siden endte med at NRK-ledelsen brøt forhandlingene, møttes Norsk Journalistlag og LO Stat arbeidsgiverorganisasjon Spekter mandag klokka 10 hos Riksmegleren i Oslo.

Hvis lønnsstriden fortsatt er et faktum ved midnatt, betyr det at 1700 NJ-medlemmer og 614 medlemmer i LO Stat tas ut i streik. Samtlige medlemmer av de to organisasjonene tas i så fall ut fra dag én.

– Hvis vi tar ut 1700 journalister, kommer det helt sikkert til å bli merkbart. I tillegg tas 600 øvrige ut, så det vil i så fall ikke bli mange igjen til å produsere. Men det er viktig å understreke at det ikke er et mål for oss å ødelegge for brukerne. Men må vi, så må vi. Da går vi til streik, sa leder for journalistlaget i NRK, Richard Aune, til VG søndag på spørsmål om mulig svarte skjermer på 17. mai.

Haddy Njie skal etter planen lede hovedsendingen på NRK1, mens YouTube-stjernen Dennis Vareide skal være utegående reporter. Noman Mubashir kommenterer barnetoget, mens Pål Plassen og Hege Holm tar seg av 17. mai-sendingen på radio.

Vel og merke hvis partene ikke blir enige, og det blir streik.

Til VG legger ikke Dennis Vareide skjul på at han frykter det verste.

– Jeg må innrømme at jeg tviler litt på at det blir 17. mai-sending på NRK. Oddsen tilsier det. Jeg er redd det blir streik, men håper jeg tar feil og at det løser seg, sier Vareide, som siden 17. april har jobbet med forberedelser til den store dagen.

– Jeg skjønner jo problemstillingen for de ansatte, og håper selvsagt at det løser seg for dem. Jeg har i hvert fall veldig lyst til å gjøre denne sendingen på nasjonaldagen.

Noman Mubashir, som selv er organisert, synes det er synd dersom partene ikke finner en løsning før midnatt.

– Selvsagt er det trist hvis det ikke blir 17. mai-sending på NRK. Dagen er ikke komplett uten NRKs store, tradisjonelle TV-sending, synes jeg. Så jeg er veldig spent i dag. Spesielt fordi det er første gang jeg skal kommentere barnetoget, som i seg selv er en store ære. Jeg håper de blir enige, sier han til VG.

Mubashir understreker at han som organisert i Norsk Journalistlag uansett støtter opp om det som skulle vise seg å bli utfallet i saken.

– Om partene ikke blir enige og det blir streik, så må jeg forholde meg til det. Jeg har jo tross alt vært medlem av NJ gjennom 20 år.

Som VG skrev søndag, er det 12 år siden NRK sist var i storstreik . Da streiket journalistene i én uke, mens de LO-organiserte streiket i to uker. I 1990 streiket journaliststaben i NRK i 25 dager. Også i 1993 og 1994 var NRK rammet av streik.

VG har også vært i kontakt med programleder Haddy N’Jie, som ikke ønsker å kommentere saken.