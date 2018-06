Mads Hansens kjæreste: – Jeg blir pinlig berørt av enkelte ting

Mads Hansen hadde med seg både samboer og foreldre på sitt eget releaseparty. – Det hender at jeg må sitte med en pute i sofaen, sier kjæresten Hilde.

Den tidligere fotballspilleren Mads Hansen har oppnådd sensasjonelle lyttertall på sin nye sommerlåt, «Sommerkroppen», som ble sluppet onsdag.

Fredag var venner, familie, kolleger og flere kjendiser samlet til lanseringsfest for låten, der den forhenværende Mjøndalen-spilleren følger opp tidligere harselas med folk som legger seg under kniven for å se bedre ut.

– Det har gått i ett, og jeg har jobbet med å fikse denne festen, så jeg har ikke rukket å ta et steg tilbake. Men når jeg ser reaksjonen til de jeg har jobbet med, Stian «Staysman» og Petter «Katastrofe», da skjønner jeg hvor sykt dette er. Jeg har gitt ut en låt som har kommet på førsteplass på dag én, og akkurat det er det mange artister som ikke engang får oppleve, sier Mads Hansen til VG.

Låten gikk nemlig umiddelbart til topps på Spotify . Per nå har den blitt streamet vanvittige 1,3 millioner ganger – på to dager.

– Jeg tror ikke helt det har gått opp for meg ennå, innrømmer den ferske artisten.

Samboer Hilde Raastad var også til stede på lanseringsfesten for å hylle kjærestens siste sprell.

– Dette er jo bare surrealistisk, og ikke akkurat hverdagskost. Det kom litt brått på kan du si. Men det er veldig moro og helt sykt egentlig. Han har mange talenter, tydeligvis, sier hun lattermildt til VG.

Paret har vært kjærester i snart ti år, bor på Lierskogen, og har én sønn på to og et halvt år sammen. Møttes gjorde de på datingnettstedet Sukker.

Til VG legger hun ikke skjul på at hun med årene har sluttet å la seg overraske over sprellene fra samboeren.

– Det høres kanskje litt rart ut, men jeg klarer ikke helt å forholde meg til det på en måte. Det har jo vært litt gradvis at han har gjort mer og mer sprell i media. For meg har det vært en gradvis tilvenningsprosess. Og nå er han plutselig nummer én på Spotify. Selvsagt er han det.

– Er alt han har gjort bare gøy, eller synes du noe av det er pinlig også?

– Det er klart, som et normalt menneske blir jeg jo pinlig berørt av enkelte ting. Det hender at jeg må sitte med en pute i sofaen. Men jeg synes han er flink til å balansere hva som er greit og ikke. Han er jo veldig flink, og det meste er jo bare moro, mener Hilde Raastad, som likevel synes det er lett å jekke Mads Hansen ned om det trengs.

– Vi har jo en gutt sammen. Og da kommer han seg lett ned på jorda enten han vil eller ikke, sier hun og ler.

Under fredagens lanseringsfest entret hovedpersonen og fremførte sin nye hit. Men sang, det gjorde han ikke.

– Folk spør om jeg skal synge i dag, men da svarer jeg at jeg skal fremføre. For jeg skal synge playback. Det er ikke noe å lure på, jeg klarer ikke å bære en sang live, innrømmer han.

For:

– Jeg vil si at jeg er under snittet musikalsk. Jeg kan de første tre sekundene av «My heart will go on» på gitar og så kan jeg en sang på blokkfløyte. Det er mine musikalske meritter. Og at jeg da skal sette noen rekorder som artist – det er jo bare helt absurd.

– Lukter vi en oppfølgerlåt her, Mads?

– Nei, det gjør det ikke. Overhodet ikke! Jeg har alt å tape. Jeg har ingenting i musikkbransjen å gjøre, for det jeg har gjort her er å makse potensialet mitt. Jeg skal gi meg med en hundre prosent hitrate på listetoppen, sier Mads Hansen, til VG.

