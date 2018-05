LYKKELIG FORELSKET: Drøye åtte år etter skismissen fra Paul, har Anna Anka funnet kjærligheten med 27 år gamle David, som livnærer seg som personlig trener. Foto: Thomas Engström

Anna Anka om sin nye kjæreste: – Han mener jeg er en superstjerne som mistet alt

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 09.05.18 09:34

Den svenske Hollywoodfruen åpner opp om 19 år yngre David, og avslører nye detaljer om TV-comebacket.

TV-profil og modell Anna Anka (46) fikk sitt store gjennombrudd da hun i 2009 var en del av TV3 -serien «Svenske Hollywoodfruer». Den gang var hun gift med den amerikansk-kanadiske sangeren Paul Anka (76), som hun var gjennom en tøff skilsmisse med i 2010.

Anka har tidligere omtalt sin medvirkning i «Svenske Hollywoodfruer» som en tabbe. Nå har det gått drøye ni år, og omsider er hun igjen aktuell i TV3-serien - klar for en real revansj.

– Det føles fantastisk å være tilbake. Jeg tok en pause, men nå er jeg klar for å brette opp ermene og jobbe igjen. Én av grunnene til det er at jeg vil fortelle min versjon av alt som har skjedd, forteller hun til svenske Expressen.

– Et enormt tilskudd

VG har også vært i kontakt med Anka, som bedyrer at hun ikke ligger på latsiden når det gjelder returen i TV-ruta.

– Jeg er annerledes, og et enormt tilskudd til produksjonen av «Svenske Hollywoodfruer», sier hun til VG.

Men det er ikke bare TV-comebacket som er nytt i Anna Ankas liv. Ifjor fant hun nemlig kjærligheten på ny. Først var hun sparsom med opplysninger om sin nye flamme, men nå åpner hun opp om forholdet til 19 år yngre David (27). Hun avslører også at David medvirker i «Svenske Hollywoodfruer».

– Å få jobbe sammen med en du elsker og respekterer gjør at jeg får ta del i «begge verdener». Fordi jeg også får vært enda mer sammen med ham. Vi er veldig glade for at vi får dele vår kjærlighetshistorie med seerne, erkjenner den svenske TV-profilen, som i 2011 deltok i norske «Skal vi danse» på TV 2.

– Styrt av ustabil berømmelse

Hennes 27 år gamle kjæreste jobber som personlig trener, og til VG har Anka tidligere forklart at hun ønsker å verne om kjærestens privatliv.

– Hva synes David om valget ditt om å gjøre comeback på TV?

– Han forstår at slike store kjendiscomeback er sjeldne, og spesielt i en verden som blir styrt av ustabil berømmelse. Han ser på meg som en superstjerne som én gang hadde alt, men som til slutt mistet det, forteller 46-åringen.

Men det er med all sannsynlighet et tilbakelagt kapittel, mener hun.

– David er sterk i troen på at jeg vil reise meg fra ruinen, at «ulykken» snur og at jeg skal oppleve fornyet suksess.

Snakker kjærlighetens språk

Til VG uttalte Anka seg i februar i svært positive ordelag om sin «nye» kjæreste. Da fortalte hun også at paret ikke bryr seg om forskjellen i alder.

– Å føle seg elsket av en kjekk, snill, varm, intelligent og sexy kjæreste er spennende og veldig bra for meg. Når to mennesker møtes på en slik måte, betyr aldersforskjellen ingenting! Jeg vil oppfordre andre til ikke å la alderen komme i veien for å finne sann kjærlighet som alle fortjener, fortalte hun den gang – uten å gi seg helt der:

– Kjendiser har også problemer

– Når du lever med en annen, må man snakke kjærlighetens språk til hverandre. Og det gjør vi ved å hjelp av oppriktighet, intimitet – og at vi er fulle av følelser rett fra hjertet. Og for meg er det herlig å ha en som verdsetter meg og som elsker meg for den jeg er, sa hun åpenhjertig.

Selv om hun tidligere har angret på deltagelsen i TV-serien, er hun nå full av lovord om produksjonen av serien.

– De er veldig smarte, og er fullt klar over at vi lever i en mediekultur som oppfordrer folk til å tenke at kjendiser lever liv ingen andre engang kan forestille seg. Men saken er at kjendiser er som alle andre - de har også problemer i livet.

– Sagt på en ydmyk måte er målet mitt med «Svenske Hollywoodfruer» vekst og suksess, sier en klokkeklar Anna Anka til VG.

